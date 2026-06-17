El trágico final de una senderista al aplicarse repelente: resbaló y cayó por un precipicio desde una impresionante altura

Momentos de terror se vivieron en una montaña del estado de Río de Janeiro, en Brasil, cuando una senderista de 59 años, llamada Rosemary Suzart García, murió al caer al vacío por un precipicio.

Los hechos se dieron en una popular cueva del municipio de Maricá. De acuerdo al medio brasileño Globo, García murió cuando ascendía por un sendero empinado para practicar a rápel.

Los testigos relataron que García caminaba por un sedero hacia un punto de anclaje. La mujer tenía experiencia en este deporte extremo, puesto que llegaba el equipo de seguridad, «incluidos guantes, casco y otros equipos de protección personal».

La tragedia ocurrió cuando García manipulaba un repelente de insectos. Luego de levantar la pierna para aplicarse el spray, el pie con el que se apoyaba resbaló y perdió el equilibrio, cayendo por el precipicio.

«El guía intentó sujetarla y casi se cae también. La altura es de unos 30 metros. Ella acababa de aplicarse repelente de insectos. ¡Fue todo muy rápido!», dijo Giovani Maximino, una de las 15 personas del grupo del que formaba parte García.

EL CUERPO DE GARCÍA

El Departamento de Bomberos confirmó que sus agentes localizaron el cuerpo de García cerca del mediodía del domingo. Su cadáver fue trasladado al Instituto Médico Forense (IML) de São Gonçalo.

«Solo logré localizar a los niños, que viven en Recreio dos Bandeirantes, casi a las dos de la madrugada para darles la noticia. Hasta entonces, no habíamos tenido contacto con ningún familiar», indicó Giovani Maximino.

La muerte de García ocurrió apenas un día después de que una joven de 21 falleciera cuando hizo un salto de «bungee» en Brasil. Los instructores lanzaron a la víctima desde un puente de 40 metros de altura sin las cuerdas de seguridad.