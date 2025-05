Trágicas imágenes: Clausuraron famoso delfinario en México y los abandonaron en piscinas no aptas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de México (Profepa) ordenó la clausura total definitiva del recinto Dolphinaris Barceló, ubicado en Quintana Roo tras confirmarse múltiples violaciones a la Ley General de Vida Silvestre y a la norma enfocada al trato de mamíferos marinos.

Además de colocar sellos visibles de clausura, las autoridades impusieron una multa de $7,526,240 de pesos mexicanos a la compañía.

Durante una inspección realizada como parte de un procedimiento administrativo iniciado en febrero de 2025, Profepa detectó siete graves irregularidades: maltrato animal durante sesiones interactivas; la omisión de reportar un accidente ocurrido en 2020, cuando el delfín “Mincho” se golpeó con una plancha de concreto durante una acrobacia; la ejecución de espectáculos no autorizados; el uso del mismo delfín en actividades apenas dos días después del incidente, pese a contar con una incapacidad médica de 15 días; exceso de participantes en los programas interactivos; la falta de controles médicos periódicos; y registros de temperatura del agua por encima de los 27°C, lo cual contraviene la normativa de bienestar animal.

El caso de Mincho tomó especial relevancia luego de que se hiciera viral por un video del momento del accidente.

Este delfín, que sobrevivió al accidente y actualmente tiene 35 años, presenta queratitis crónica en ambos ojos y aunque conserva el 60 % de visión en uno de ellos, ya no participa en actividades de alto impacto.

Por estos hechos, Profepa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. La misma contempla hasta nueve años de prisión por dañar a un mamífero marino.

“Toda instalación que maneja mamíferos marinos debe cumplir con las obligaciones legales. Nuestro compromiso es claro: proteger el bienestar de los ejemplares de vida silvestre en cautiverio”, subrayó Mariana Boy Tamborrell, titular de la Profepa.

Urgent Seas, una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de la vida marina, denunció que el tanque de delfines fue cerrado permanentemente en México. Sin embargo, los animales siguen allí abandonados.

«Gracias a todos los incansables defensores que lucharon con tanto esfuerzo para lograr esta resolución. Ahora debemos asegurarnos de que los delfines sean retirados y reubicados responsablemente», señaló.

La organización resaltó que están nadando en una piscina en malas condiciones.

BREAKING: The dolphin tank at Hotel Barcelo in Riviera Maya, Mexico has been permanently closed. Thank you to all the tireless advocates who fought so hard for this resolve. Now we must ensure the dolphins are responsibly removed and relocated. More to come. pic.twitter.com/2jvIaE694e

— @UrgentSeas (@urgentseas) May 13, 2025