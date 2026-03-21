TRAGEDIA EN VIVO: Influencer falleció tras descompensarse en una transmisión frente a sus seguidores

La influencer china Wang Yefei, conocida por sus seguidores como «Sister Wang Zha», falleció a los 39 años tras descompensarse en una transmisión en vivo el pasado 9 de marzo en la provincia de Shanxi, mientras la mujer interactuaba con su audiencia, después de quejarse de un fuerte dolor en la cabeza y el cuello antes de colapsar.

En pleno directo, la creadora de contenido manifestó que se sentía mal y pidió ayuda desesperadamente antes de desplomarse frente a la cámara. Los espectadores observaron cómo la mujer se llevaba las manos a la cabeza con angustia hasta perder el conocimiento. Una ambulancia la trasladó de urgencia a un hospital cercano en la zona.

Los médicos confirmaron su muerte a los pocos minutos de ingresar al centro de salud debido a una hemorragia en el tronco encefálico. Este tipo de accidente cerebrovascular resulta extremadamente grave al comprometer funciones vitales en cuestión de minutos. La ruptura de un vaso sanguíneo en esta zona afecta la respiración y el ritmo cardíaco.

El entorno de la influencer china aseguró que Yefei no tenía enfermedades diagnosticadas previamente a este fatal incidente. Sin embargo, sufría dolores de cabeza frecuentes que solía calmar con analgésicos sin realizarse controles médicos profesionales. El ritmo de trabajo de la mujer también salió a la luz tras su repentino fallecimiento.

DETALLES DE LA VIDA DE WANG YEFEI

Según la revista Fama, Yefei realizaba transmisiones de ventas online durante varias horas cada día y dormía apenas cuatro horas en algunas ocasiones. Esta falta de descanso precedió a la ruptura del vaso sanguíneo dentro del tronco del cerebro. Dicha estructura regula procesos esenciales para la vida al conectar el cerebro con la médula espinal.

Los especialistas señalan que los síntomas de esta afección incluyen dolor intenso, rigidez en el cuello, mareo y dificultad para hablar. El daño avanza con rapidez y requiere atención médica inmediata para intentar controlar la presión arterial. No obstante, cuando la hemorragia es severa, el pronóstico médico suele ser crítico para el paciente.

El tratamiento para estas emergencias depende directamente de la gravedad del sangrado y la rapidez de la intervención médica. En ciertos casos se requieren procedimientos para reducir la presión dentro del cráneo y salvar la vida del afectado. La muerte de Wang Yefei evidencia la peligrosidad de ignorar síntomas súbitos como el colapso repentino.