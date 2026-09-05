Tragedia en Grecia: Fallecieron dos pilotos al estrellarse un avión de combate durante una exhibición aérea

Dos pilotos de las Fuerzas Aéreas de Grecia perdieron la vida este sábado tras estrellarse el caza F-4 Phantom que pilotaban mientras realizaban una demostración en el festival aéreo Athens Flying Week, llevado a cabo en las instalaciones del aeropuerto militar de Tanagra, ubicado en las cercanías de la capital griega.

El avión de combate había iniciado el despegue escasos minutos antes de desplomarse precipitadamente y perder altura de manera abrupta. La aeronave terminó colisionando contra el terreno ante la mirada de miles de asistentes que se habían congregado en el lugar para presenciar las acrobacias programadas en el evento.

La colisión de la unidad desencadenó una fuerte detonación seguida de un incendio en el área del impacto, lo que obligó a desplegar un operativo de respuesta inmediata compuesto por cerca de un centenar de efectivos de bomberos y trece aeronaves destinadas a las labores de sofocación.

La intensa nube de humo generada por el siniestro pudo divisarse desde varios puntos aledaños a la base aérea, mientras las fuerzas de seguridad procedían a cerrar el perímetro y dar inicio al rastreo del área, sin que los voceros gubernamentales hayan determinado hasta el momento los factores técnicos o humanos que ocasionaron el fallo.

Um caça militar despenhou-se durante um espetáculo aéreo perto de Atenas, na Grécia.pic.twitter.com/sHYed9dOpbpic.twitter.com/6yEMALLotI — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 5, 2026

LOS PILOTOS NO EYECTARON SUS ASIENTOS

Según informaciones difundidas por el periódico griego Kathimerini, los dos fallecidos contaban con un amplio historial de vuelo dentro de la institución militar. La publicación señala que ninguno de los ocupantes accionó el mecanismo de eyección de los asientos debido a que priorizaron maniobrar la nave para alejarla de las áreas residenciales y de la franja donde se encontraba concentrado el público de la exhibición.

A raíz de la muerte de los dos oficiales, los coordinadores del evento decidieron cancelar de manera definitiva el resto de la agenda de la Athens Flying Week, lo que motivó el desalojo progresivo de los miles de espectadores del predio mientras los cuerpos de rescate continuaban trabajando en el sitio del suceso.