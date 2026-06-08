Tormenta tropical Cristina ganó fuerza: estos países están en alerta por riesgo de inundaciones severas y deslaves

La depresión tropical Tres-E se intensificó este lunes, 8 de junio, hasta convertirse en la tormenta tropical Cristina en el océano Pacífico, mientras la tormenta Boris continúa acercándose a las costas del sur de México y mantiene el potencial de provocar lluvias torrenciales, inundaciones y deslaves en varios estados del país.

Así lo informaron el Servicio Meteorológico Nacional de México y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Lo que se precisó, es que Cristina se ubicó al mediodía a unos 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, en la frontera entre México y Guatemala, y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y un desplazamiento hacia el norte a siete km/h, sin generar por ahora efectos directos en territorio mexicano.

TORMENTA BORIS

En paralelo, la tormenta tropical Boris mantiene en alerta al sur de México, donde sus desprendimientos nubosos ya provocan lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones intensas en varios estados del occidente y centro del país.

Autoridades advirtieron sobre el riesgo de deslaves, crecidas de ríos e inundaciones, mientras el Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Center) ajusta los pronósticos de trayectoria e impacto del sistema.

There are the 3pm CST Monday 8 June Key Messages for Tropical Storm #Cristina. Latest info at: https://t.co/31uahNMKAN pic.twitter.com/D8A14x8d9j — NHC Pacific (@NHC_Pacific) June 8, 2026

SISTEMA DE ALERTAS ACTIVADOS

En Centroamérica, los servicios de protección civil de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua declararon distintos niveles de alerta ante el avance de Cristina.

En El Salvador se habilitaron más de 180 albergues, mientras en Guatemala se prevén acumulados significativos de lluvia en zonas del litoral y el altiplano, según autoridades de gestión de riesgos.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) declaró alerta verde en varios departamentos hondureños, en medio de un escenario regional de alta vulnerabilidad.

Las autoridades de la región reiteraron llamados a la población para evitar zonas costeras, mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil ante la posibilidad de que Cristina se fortalezca en los próximos días mientras avanza cerca de Centroamérica.