Toma y dame: Trump acusa a Petro de «matón» y el colombiano dice que tomará medidas legales

Trump acusa a Petro de «matón» y así respondió el colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, de ser un «matón» involucrado en narcotráfico y la respuesta del colombiano no se hizo esperar.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump señaló a Petro de tener un importante papel en la producción de narcóticos. «Es un matón, está produciendo mucha droga. Tienen fábricas de cocaína», acotó.

Estados Unidos mantiene un amplio despliegue en el mar Caribe para combatir el narcotráfico. Trump, que justificó la operación antidrogas, envió un claro mensaje a Petro, abriendo la puerta a sanciones contra su gobierno o hasta a Colombia.

«Que se cuide o tomaremos medidas muy severas contra él y su país», añadió Trump, quien hace pocos días calificó a Petro como un «líder del narcotráfico». «Ha hecho mucho daño a su país. Les está yendo muy mal», concluyó.

RESPUESTA DE PETRO

Apenas horas después de los comentarios del mandatario estadounidense, Petro se pronunció en redes sociales. Desde un principio, aseguró que tomará medidas legales por las acusaciones en su contra.

«De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los Estados Unidos, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense», indicó Petro.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRESIDENTE ELECTO DE BOLIVIA REVELA DETALLES SOBRE LAS RELACIONES QUE TENDRÁ CON VENEZUELA

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra… https://t.co/EQbXYRRQeB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025



Por otra parte, mandatario sostuvo que «siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe». «Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá», sentenció.

Petro ha sido uno de los principales críticos del despliegue estadounidense, puesto que lo ve como una excusa para una invasión sobre Venezuela. Por tanto, pide el fin de la operación y el comienzo de un diálogo con el gobierno de Maduro.