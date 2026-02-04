Todo un héroe: Niño australiano nadó durante cuatro horas para salvar a su familia varada en medio del mar

Un niño australiano se convirtió en héroe luego de nadar cuatro kilómetros hasta la orilla de una playa para dar aviso que su familia se había quedado varada en el medio del mar.

Todo comenzó cuando la familia compuesta por una madre y sus tres hijos alquilaron kayaks y tablas de remo inflables. Sin embargo, los fuertes vientos los llevaron mar adentro y quedaron sin opciones de regresar por sus cuentas.

En ese momento, Joanne Appelbee, la madre de los tres niños, aseguró que tomó la decisión más dura de su vida al pedirle a su hijo mayor, Austin, de 13 años, que intentara llegar a tierra para buscar ayuda, mientras ella se quedaba con sus otros dos hijos, uno de 12 y otro de ocho años.

“Pude ver el peligro en [la situación], al ser arrastrados un poco demasiado lejos, y las olas seguían llegando y se hacían más fuertes”, contó la mujer.

Aunque Austin inició su travesía con un chaleco salvavidas, terminó dejándolo en el tramo final para avanzar con mayor rapidez.

Austin explicó a Sky News que durante las cuatro horas que nadó se repitió el mensaje: «Sigue nadando, sigue nadando».

LEA TAMBIÉN: UN AÑO DE CÁRCEL PARA ESPAÑOL QUE INSULTÓ Y HUMILLÓ A TRABAJADOR VENEZOLANO POR SU ORIGEN

Asimismo, el joven aseguró que se centró en pensar en cosas buenas y sacar de su mente todo pensamiento negativo. «No sé, estaba pensando más en muchas cosas que estaban sucediendo en mi vida. Creo que en un momento pensé en [el dibujo animado] Thomas y sus amigos, intentando recordar las cosas más felices».

Tras llegar exhausto a la orilla, completó el recorrido en busca de ayuda corriendo hasta ubicar un teléfono. «Caí al fondo de la playa y me desplomé… Y después de eso, tuve que correr dos kilómetros para llegar al teléfono».

🔴 | Un adolescente de 13 años se convirtió en un héroe tras nadar durante cerca de cuatro horas para pedir ayuda y salvar a su familia, que había quedado atrapada en el mar después de ser arrastrada por el viento y las corrientes frente a la costa australiana. Los hechos… pic.twitter.com/IpFvCtoj6h — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 4, 2026

A las 8:30 de la noche, la Policía Acuática de Australia Occidental, voluntarios del servicio de rescate marino local y un helicóptero de emergencia se desplegaron en la zona para buscar a la madre con sus dos hijos.

«No me considero un héroe, simplemente hice lo que tenía que hacer», dijo el joven a la BBC.

Las precisas descripciones que Austin proporcionó de los kayaks y tablas inflables resultaron esenciales para ubicar con rapidez a la familia, que fue hallada una hora después y remolcada hasta la costa por una embarcación de rescate.

Tras una revisión médica, todos recibieron el alta médica al día siguiente.

El inspector James Bradley destacó este acto heroico del niño por su familia. «Las acciones del chico de 13 años no pueden elogiarse lo suficiente… Su determinación y coraje finalmente salvaron las vidas de su madre y sus hermanos», declaró a los medios.

De igual forma, su madre expresó gratitud por lo hecho por Austin. «No hay mejor palabra para describirlo que orgullo… Estoy sin palabras ante sus esfuerzos», afirmó.