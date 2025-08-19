Todo quedó grabado: Reportera iba a realizar un en vivo en plena calle y le robaron el celular

Beatriz Casadei, reportera de Record TV, sufrió el robo de su celular mientras se preparaba para salir en vivo en una transmisión desde São Paulo, Brasil.

El momento fue transmitido por la cadena televisiva quien detalló que alrededor de las 6:25 a.m., Beatriz estaba leyendo el mensaje en su celular cuando un hombre pasó en bicicleta y se lo robó.

«La reportera iba a salir en vivo en Record para dar información en Marginal Pinheiros, con su celular así, en sus manos. Debía leer la información, los datos exactos para, por supuesto, no dar información errónea al aire. Estos chicos cometieron el robo alrededor de las 7:00 a.m., pero llevaban aquí desde las 6:25 a.m», reseñó un medio local.

🇧🇷 | Le roban el celular a reportera justo antes de salir en vivo en São Paulo, Brasil. pic.twitter.com/eHiUQfKegK — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 19, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KARIM KHAN SE APARTA OFICIALMENTE DE LA INVESTIGACIÓN DE LA CPI SOBRE VENEZUELA

El video, difundido rápidamente a través de las plataformas digitales, generó el repudio de los internautas quienes comentaron: «Que bárbaro», mientras otro añadió: «Abundan los rateros por allá y peor en las playas, hay que andar con muchísimo cuidado».

REPORTERA DENUNCIÓ LO OCURRIDO

Según Eleandro Passaia, presentador del programa, la reportera se encuentra bien y, tras el robo, acudió a la comisaría para denunciar el incidente.

«Nuestro equipo, que estaba en directo, ya se dio cuenta de que habían pasado, e incluso nos avisamos mutuamente. Les dijimos: ‘Miren, estén alerta’, y guardamos nuestros teléfonos», advirtió Passaia.