Time eligió a María Corina Machado entre las 100 personas más influyentes de 2025

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, fue elegida como parte de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time en su edición 2025.

El propio secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, se encargó de redactar la reseña sobre Machado para la prestigiosa revista.

«María Corina Machado, la Dama de Hierro venezolana, es la personificación de la resiliencia, la tenacidad y el patriotismo», indicó Rubio para Times.

En esta edición aparecen otros grandes influyentes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el magnate estadounidense Elon Musk, el cantante británico Ed Sheeran, la actriz y modelo Demi Moore, y las atletas Serena Williams y Simone Biles.

Desde su oficina, el secretario de Estado de EEUU destacó que María Corina nunca se ha dejado intimar ante los desafíos que ha afrontado.

.@MariaCorinaYA, the Venezuelan Iron Lady, is the personification of resilience, tenacity, and patriotism.

Honored to write this short tribute as @TIME recognizes her for #Time100. pic.twitter.com/YJEjoAgRq2

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 16, 2025