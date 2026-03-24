Testigos de Jehová cambian de opinión y ahora sí permitirán realizarse transfusiones de sangre, pero con una condición

El Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová anunció un cambio en su postura sobre transfusiones de sangre, aclarando que serán permitidas siempre y cuando se le introduzca a los pacientes su propio líquido vital previamente almacenado.

El anuncio lo realizó Gerrit Lösch, uno de los miembros de dicho consejo directivo. «Jehová les dio a Noé y a sus descendientes un mandato que nunca cambiará: ‘Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, son su sangre‘».

«Y a los cristianos les mandó que se abstuvieran de animales estrangulados y de sangre, por eso los testigos de Jehová obedecemos fielmente este mandato. Y esto también influye en las decisiones que tomamos sobre los tratamientos médicos en los que se usa sangre. Además, al tomar este tipo de decisiones durante años nos hemos guiado por lo que decía la ley mosaica que aparece en Levítico, Capítulo 17, versículo 13: ‘Si algún israelita o algún extranjero que vive entre ustedes está cazando y atrapa un animal salvaje o un ave que pueda comerse, él tiene que derramar su sangre y cubrirla con polvo‘», indicó.

«Ahora bien, ¿Debemos obedecer este mandato los cristianos? Dicho sencillamente, no», reveló el alto funcionario de los Testigos de Jehová.

En este sentido, explicó las razones de esto: «Para empezar, los cristianos no estamos bajo la ley mosaica. Es como lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2, versículo 13 y 14: ‘Dios borró el documento escrito a mano que está compuesto por decretos y estaba en contra de nosotros, él lo quitó de en medio clavándolo en el madero de tormento‘».

«Por lo tanto los cristianos no debemos obedecer el mandato de derramar la sangre y cubrirla con polvo. Además, la biblia no dice nada sobre el uso de la sangre de la propia persona al recibir atención médica y quirúrgica», aseveró.

SOLO SE PUEDE ACEPTAR LA SANGRE PROPIA

No obstante, Lösch aclaró que solo se debe aceptar la sangre propia, previamente almacenada.

«En vista de todo esto, después de orar mucho y analizar lo que dice la biblia, el Cuerpo Gobernante ha decidido realizar un cambio en nuestra postura sobre el uso de la sangre del propio paciente al recibir atención médica y quirúrgica: Cada cristiano debe decidir como se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento médico quirúrgico, esto incluye si uno permite o no que se le extraiga sangre, que se almacene y luego se la vuelvan a introducir», explicó.

«¿Esto qué significa? Que algunos cristianos quizás decidan dejar que se almacene su sangre y luego se la vuelvan a introducir, pero otros decidirán que no. Cada Cristiano debe tomar su propia decisión en cualquier asunto que implique el uso de su propia sangre al recibir atención médica o quirúrgica», concluyó.