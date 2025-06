Tesoro de EEUU extendió hasta diciembre la licencia que protege a Citgo

El Departamento del Tesoro de EEUU informó en su sitio web el viernes que extendió hasta el 20 de diciembre la licencia general que protege de los acreedores a la filial venezolana, Citgo Petroleum.

Washington ha resguardado a la empresa con sede en Texas de los acreedores en los años recientes. Incluso, lo ha hecho en medio de la subasta organizada por una corte contra su empresa matriz, PDV Holding.

De acuerdo con la agencia Reuters, una vez se escoja al ganador de la subasta de Citgo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro deberá aprobarlo.

La licencia estadounidense prohíbe de forma temporal las transacciones bajo un bono emitido en Venezuela garantizado con las acciones de Citgo. El permiso anterior de la empresa vencía el próximo 3 de julio.

SUBASTA DE CITGO, EN SU ETAPA FINAL

Como parte de un caso que data de hace ocho años, presentado por la minera canadiense Crystallex contra Venezuela, un tribunal federal de Delaware declaró que PDV Holding, matriz de Cigo, era responsable de las deudas de Venezuela derivadas de impagos y expropiaciones de activos cometidas por Hugo Chávez.

La subasta de la compañía venezolana entró en su recta final, con postores presentando mejores ofertas. Mientras, los acreedores se muestran a la espera de compensaciones.

Se espera que la subasta, cuyo ganador se definirá el próximo mes, compense a algunos de esos acreedores. Uno de los que podrá reclamar una parte es ConocoPhillips, que cuenta con las mayores reclamaciones por casi 12 mil millones de dólares.

No obstante, no se compensaría a todos los acreedores, debido a que se prevé que la subasta no supere los 8.000 millones de dólares.

En el caso de perder Citgo, Venezuela se quedaría así sin su mayor activo en el extranjero.