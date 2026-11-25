Un turista alemán vivió momentos terroríficos debido a los fuertes vientos que estremecieron el puente colgante que estaba atravesando en el parque nacional Torres del Paine, Chile.

En un video divulgado en redes sociales se aprecia como la estructura de 52 metros de largo comenzó a balancearse con violencia bajo las ráfagas de viento mientras el excursionista, cargado con una mochila de 18 kilogramos, luchaba por aferrarse y no caer al precipicio.

Durante el incidente, el hombre, identificado como Henry Thomasv, tuvo que abrir las piernas para distribuir el peso y aferrarse con ambas manos a los cables de acero laterales mientras la estructura se movía.

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Thomas se encontraba en el lugar realizando un recorrido de siete días. Su compañera logró cruzar el puente sin inconvenientes segundos antes.

La estructura del puente se extiende sobre un barranco de aproximadamente 45 metros de altura.

Por suerte, luego del susto el viento comenzó a calmarse y pudo terminar de cruzar sin mayores sobresaltos.

El video lo hizo un compañero de ruta que Thomas y su pareja conocieron durante la caminata.

La Patagonia chilena registra con frecuencia ráfagas que superan los 100 kilómetros por hora, en especial durante la primavera y el verano austral, temporada en la que recibe a un gran número de senderistas.