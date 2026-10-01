Terror en plena feria mexicana: Niño quedó colgado de una rueda de la fortuna y todo quedó grabado

Los asistentes a una popular celebración mexicana vivieron momentos de angustia extrema tras registrarse un grave incidente en una de las atracciones mecánicas principales del complejo recreativo.

Un niño quedó suspendido en el aire al engancharse peligrosamente de una de las canastillas superiores de la estructura.

Por lo tanto, los presentes activaron los protocolos de emergencia locales para intentar salvar la vida del infante en medio de la desesperación general.

🇲🇽🎡 Un niño quedó colgado de una de las canastillas de la rueda de la fortuna durante la Feria de Torreón, en el norte de México. El menor fue rescatado ileso pic.twitter.com/AqV0Y9k2iP — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 1, 2026

EL DRAMÁTICO RESCATE EN LA FERIA DE TORREÓN

El preocupante suceso aconteció de manera específica durante el desarrollo de la tradicional Feria de Torreón, ubicada en la región norte de México.

Diversos testigos capturaron en video el instante exacto en que el menor colgaba a gran altura mientras los operadores del parque intentaban maniobrar la maquinaria con extrema cautela. Además, la rápida intervención de los equipos de auxilio y la colaboración de los ciudadanos civiles en la base de la estructura resultaron vitales para estabilizar la situación de riesgo de forma oportuna.

Los rescatistas lograron bajar al pequeño sano y salvo, confirmando que la víctima resultó completamente ilesa tras el enorme susto. En consecuencia, el video comenzó a acumular miles de reproducciones digitales a nivel global, abriendo un fuerte debate sobre las medidas de seguridad. Muchos usuarios criticaron la aparente torpeza o falta de preparación de los trabajadores del parque para manejar contingencias de este calibre.

A pesar del desenlace, las instituciones regulatorias locales iniciarán un proceso de inspección exhaustivo sobre el estado técnico del parque de diversiones. Por consiguiente, los encargados deberán responder por las fallas operativas que propiciaron el accidente del infante.