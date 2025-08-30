TERROR EN MÉXICO: Presumía «las ventajas de tener un novio narco» y terminó acribillada dentro de un vehículo junto a su familia

Este viernes 29 de agosto la Fiscalía General del Estado de Jalisco, México, dio detalles de un terrible crimen que sacudió a los pobladores de Guadalajara, luego de que encontraron acribillada, junto a su esposo y sus dos hijos, a una influencer que presumía tener «un novio narco» a través de sus redes sociales.

Aunque el hecho ocurrió el 22 de agosto las autoridades ofrecieron este jueves los primeros detalles de este cuádruple homicidio.

De acuerdo con información de las autoridades ministeriales, los cuerpos dos niños, una mujer y un hombre, originarios de Michoacán y recién llegados a Jalisco, fueron localizados en el barrio de San Andrés.

Las víctimas quedaron identificadas como Esmeralda Ferrer Garibay, de 32 años de edad; su esposo, Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años; y sus hijos Gael Santiago, de 13; y Regina, de apenas 7 años.

La desaparición de la familia se reportó días antes de su hallazgo y encontraron sus restos en una camioneta Ford Ranger Pickup gris en la Calle Jorge Delorme, en cruce con Pensador Mexicano, según reseñó Infobae.

El seguimiento de la ruta por parte de la Fiscalía, apoyada en videos y datos de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional, permitió determinar que el vehículo ingresó a un taller mecánico en la Avenida Ejido poco antes de que lo abandonaran.

«VENTAJAS DE TENER UN NOVIO NARCO»

Ferrer Garibay, mejor conocida en redes sociales como Esmeralda FG, construyó su perfil público en TikTok con el usuario @esmeraldafg222, donde tenía 18 mil seguidores y presumía de las “ventajas de tener un novio narco”.

En sus videos, la influencer exhibió artículos de marcas como Gucci, Louis Vuitton, Dior, Dolce & Gabbana y Versace, viajes a destinos turísticos, cirugías estéticas y autos de alta gama. También compartía reflexiones como “Mi mente y mi alma son más bonitos que mi cara por eso nunca he sentido competencia”.

MÓVIL DEL CRIMEN APUNTA A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE SU ESPOSO

Tras el hallazgo de la camioneta, la Fiscalía de Jalisco cateó el taller mecánico “La Araña” y localizó en el sitio indicios balísticos y manchas de sangre. Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal de Investigación Criminal, declaró que hay indicios de casi el 100% de que en el taller “victimaron a la familia”.

Autoridades estatales han precisado que todavía la actividad de la mujer no figura como móvil principal del crimen; la línea prioritaria apunta a las actividades comerciales y agrícolas de su esposo.