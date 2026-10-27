Terror en Cúcuta: Detonaron un artefacto explosivo cerca del puente fronterizo con Venezuela, hubo seis heridos

(EFE).- Al menos cuatro civiles y dos policías resultaron heridos este martes por la detonación de un artefacto explosivo en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, informaron fuentes oficiales.

«Se escuchó una explosión que nos dejó asustados, conmocionados. Hay un carro (…) destruido», dijo a EFE Griselda Becerra, una habitante de la zona.

#ATENCIÓN 🚨 Fuerte detonación registrada a pocos metros del puente internal Francisco de Paula S/der (Cúcuta) dejó un saldo preliminar de tres personas heridas. Autoridades y organismos de socorro acudieron de inmediato a la zona para atender la emergencia y evaluar los daños. https://t.co/gnsmcXpT4d — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 27, 2026

Según el secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Norte de Santander, Jorge Quintero, el explosivo fue colocado detrás de la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), donde los policías estacionan sus vehículos para realizar labores de vigilancia en el puente internacional.

Según las primeras informaciones, una maleta habría sido abandonada en el lugar, aunque Quintero señaló que los técnicos de explosivos deben establecer todavía cómo se organizó el atentado.

🚨⬇️ Este es el momento en que uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta son evacuados con heridas tras recibir el impacto de la onda explosiva durante el atentado ocurrido en el barrio Escobal, en inmediaciones del puente internacional Francisco de Paula Santander. #Cúcuta bajo el terrorismo. — Tatan Mojica (@TatanMojicaR) October 27, 2026

«Lo único que sí ve uno es los daños en todas las casas que quedan ahí al lado», dijo a EFE Quintero, quien consideró que el hecho pudo haber estado dirigido contra la fuerza pública, aunque las investigaciones deberán esclarecer las circunstancias.

La detonación se produjo a pocos metros del puente fronterizo, hasta donde acudieron las autoridades y los organismos de socorro para atender a los heridos y evaluar los daños materiales.

¿Qué está pasando en Cúcuta? Acaban de activar una carga explosiva junto al puente internacional Francisco de Paula Santander que comunica con Ureña (Venezuela). Hay personas heridas. Al lado queda el colegio Padre Luis Variara, donde a esta hora hay decenas de niños. ¡Por Dios! https://t.co/yyuNXc9UdY — Manolesco (@jhonjacome) October 27, 2026

El ataque se produjo un día después del asesinato a tiros de Miguel Armando Castellanos Serrano, exsecretario de Gobierno de Cúcuta y precandidato a la Alcaldía de esa ciudad para las elecciones de 2027.

El político fue atacado el lunes cuando se encontraba cerca de una gasolinera del Anillo Vial Occidental, en una de las escasas ocasiones en que se desplazaba sin escolta.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó ayer el asesinato y aseguró que el crimen no quedará impune.

EFE