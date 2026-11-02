Terror en Colombia: Los impactantes videos del ataque con drones y explosivos en Tolima, hubo cuatro muertos

(EFE).- Un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio colombiano de Planadas, en Tolima, dejó cuatro muertos, entre ellos un bebé de dos meses, y un número sin determinar de heridos, confirmaron este lunes las autoridades de Colombia.

La gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, informó que “el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida”.

🔴 IMÁGENES SENSIBLES

Revelan la magnitud del ataque registrado esta madrugada en Planadas, Tolima. El atentado habría sido perpetrado con drones y cilindros bomba lanzados desde una volqueta en inmediaciones de una base militar. https://t.co/07geyANPcj — 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) November 2, 2026

“Lo ocurrido anoche en Planadas es de extrema gravedad. Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”, indicó Matiz.

Una motocicleta bomba fue activada hace minutos por terroristas en el casco urbano del municipio de Balboa en Cauca, el atentado iba dirigido contra la estación de Policía. https://t.co/4KSDFqIlps — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 2, 2026

El ataque fue perpetrado cerca de una base militar de Planadas. Es una zona donde operan varias disidencias de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un nuevo atentado terrorista se registró en el departamento del Cauca. Una moto acondicionada con explosivos fue activada a pocos metros del hospital del municipio de Balboa. No se confirman personas afectadas hasta el momento. #VocesySonidos https://t.co/eyt3Vy54kd — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 2, 2026

“¡Esto es inadmisible! Mi solidaridad con las familias. Exigimos justicia y acciones contundentes para detener esta barbarie”, añadió la gobernadora.

#ATENCIÓN | Cámara de seguridad del municipio de Planadas, Tolima muestra el momento exacto en el que los artefactos explosivos lanzados al aparecer desde drones y una volqueta impactan contra las instalaciones del hospital y varias viviendas. El atentado deja 4 personas muertas y 17 heridas. — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 2, 2026

El Ejército, por su parte, rechazó “de manera contundente el acto terrorista perpetrado en la noche anterior en el municipio de Planadas”.

Ataque terrorista en Planadas, Tolima un poblado en el centro de Colombia.

Lo que viene para el país será mas guerra y confrontación en todas partes, las cifras de civiles, soldados, policías y terroristas esta aumentando rápidamente en la patria Milagro. Serán 4 años de cruenta guerra, ajústense los cinturones. — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) November 2, 2026

“Este hecho criminal constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos. Esto al atentar contra derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad y la tranquilidad de la población civil. Asimismo, desconoce los principios de dignidad humana y protección de las comunidades, al generar temor, zozobra e incertidumbre entre sus habitantes”, expresó la institución.

EFE