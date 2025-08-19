Tensión en Colombia: Ordenan libertad inmediata de Álvaro Uribe, estos son los argumentos

La justicia colombiana ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente de ese país, Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a principios de mes a 12 años de prisión por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Tal como adelantaron hace dos semanas, la defensa de Uribe presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Mientras tanto, el exmandatario (2002-2010) se mantuvo en prisión domiciliaria.

La Sala de Decisión Penal evaluó los argumentos de la defensa y emitió este 19 de agosto una sentencia. «El Tribunal (…) resuelve amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez», apuntó.

#ATENCIÓN | El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Álvaro Uribe Vélez, amparando su derecho a la libertad individual, en respuesta a una tutela interpuesta por la defensa.

Esta decisión se refiere a la medida de aseguramiento, más no la condena en primera… pic.twitter.com/mLcFvJbwx9 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 19, 2025



«Dejar sin efecto el fallo del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, en cuanto ordenó la privación inmediata de libertad de Álvaro Uribe, hasta tanto la correspondiente Sala defina el recurso de apelación interpuesto», apuntó.

SIGUE EL CASO DE URIBE

Cabe destacar que esta sentencia judicial no anuló el fallo inicial del Juzgado Penal. Uribe se mantendrá en libertad mientras el Tribunal Superior de Bogotá evalúa la apelación presentada por su defensa.

De acuerdo a Noticias Caracol, los abogados defensores, Jaime Granados y Jaime Lombana, presentaron ante la justicia un documento de 904 páginas, en el que argumentaron que el fallo tuvo «motivaciones políticas y violó garantías procesales».

A la vez que presentaron la apelación, la defensa pidió al Tribunal revocar parcialmente la sentencia y absolver a Uribe de los delitos de los que se le acusa. Asimismo, exigieron la libertad inmediata del exmandatario.

Según la sentencia del Juzgado 44 Penal, Uribe pidió a un exparamilitar que incriminara a Iván Cepeda, senador de izquierda, de hechos ilícitos. Además de los 12 años de privativa de libertad, el exmandatario recibió una severa multa y una inhabilitación de 100 meses.