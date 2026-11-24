Hombres fuertemente armados se tomaron este martes un supermercado de Cartagena de Indias, sin que hasta el momento las autoridades hayan podido rescatar a los rehenes, lo que obligó además a suspender los aterrizajes en el aeropuerto de esa ciudad colombiana.

«Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas. La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación», señaló la Policía en un escueto comunicado.

Internacionales 🇨🇴, sujetos encapuchados tomaron a varios rehenes en un supermercado ubicado en Cartagena . Según versiones los delincuentes intentaron robar un vehículo blindado que llevaba dinero a cajeros automáticos pero al fallar está operación terminaron atrincherados en el lugar. Cómo exigencia para liberar a los rehenes piden unos $7500.000.000 millones de pesos ( más de USD 2 Millones ) además 2 camionetas blindadas para la huida. — We News (@wenewsec) November 24, 2026

La Policía desplegó un operativo para rescatar a los rehenes.

SUSPENDEN LOS ATERRIZAJES EN CARTAGENA

La Aeronáutica Civil, por su parte, suspendió los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena de Indias, aunque mantuvo los despegues que ya estaban programados.

Momento en el que una mujer de la tercera edad es liberada de manos de los hampones en el supermercado Éxito de Cartagena. https://t.co/878mWeGJZv — NoticiasInternacionales (@ECInformativo) November 24, 2026

«Suspendidas las aproximaciones por operaciones de aeronaves de la Fuerza Pública en final de pista 01 (situación de orden público en las inmediaciones). Solo operan despegues», señaló la Aerocivil en X.

Según el diario El Universal de Cartagena, las personas que, al parecer, están retenidas por presuntos ladrones en el establecimiento comercial son clientes y empleados.

Hay una situación de rehenes en Cartagena! Hombres encapuchados al parecer con armas de largo alcance se tomaron el éxito cartagena @dumek_turbay https://t.co/stcvNKnae5 — Tatiana Villarreal (@Tatyvillavel) November 24, 2026

En videos publicados en redes sociales se ve a los delincuentes, encapuchados, portando lo que parecen ser armas largas. Esto mientras varias personas permanecen retenidas, sentadas de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

El Grupo Éxito, propietario del supermercado, señaló en un comunicado que «la protección de la vida y la integridad de las personas» es su prioridad.

«La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación», agregó el Grupo Éxito.

Con información de EFE