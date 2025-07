Tenista fue asesinada por su propio padre en India: No aguantó los celos y le disparó por este impactante motivo

La tenista Radhika Yadav, campeona nacional de la India, de tan solo 25 años, fue asesinada el pasado jueves en su propia casa por su padre, quien le disparó tres veces por la espalda antes de entregarse a las autoridades y confesar el crimen.

Según declaraciones recogidas por BBC India, el hombre aseguró haber actuado movido por un conflicto con su hija relacionado con su independencia económica.

“Mi hija fue campeona nacional y tras retirarse por una lesión en el hombro, decidió formar su propia academia. Iba a la aldea de Wazirabad por leche y la gente me decía: ‘Vives de lo que gana tu hija’. Eso me hirió la autoestima y le pedí que cerrase la academia. Se negó, así que le disparé”, confesó sin mostrar arrepentimiento.

Con la academia, la joven buscaba entrenar a niñas y jóvenes con el objetivo de formar nuevas generaciones de deportistas.

Según versiones iniciales, su familia había recibido con agrado el proyecto. Un familiar cercano expresó su sorpresa tras el crimen: “Deepak nunca se opuso a que jugara tenis. Invirtió mucho dinero en su formación. Era un hombre sereno, nadie se explica lo que pasó”, relató.

El asesinato ocurrió dentro de la casa familiar mientras la madre de Radhika dormía en otra habitación.

