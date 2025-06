¿Técnicos de internet violaron a la venezolana en Perú? Esto revelaron los exámenes forenses

Autoridades en Perú confirmaron que la venezolana María Andreína Farías Torres sufrió una violación por parte de los técnicos que acudieron a su casa para instalarle el servicio de internet y que en horas de la noche la asesinaron.

Hasta el momento la policía logró detener a Rubén Darío Cueva Velázquez, uno de los implicados. Además, siguen tras la pista del otro técnico identificado como Jean Carlos Montero Huaylinos, quien sería el que atropelló a la venezolana.

El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI, confirmó en una conferencia de prensa que los exámenes forenses determinaron un ataque sexual previo a la muerte.

«Lo que ocurrió fue un intento deliberado por encubrir un delito sexual mediante el asesinato», afirmó el funcionario policial.

El propio Rubén Darío Cueva Velázquez confirmó que hubo un encuentro sexual entre ambos técnicos con la mujer venezolana. Según su testimonio, en algún momento del encuentro comenzaron a consumir bebidas alcohólicas junto con la venezolana. De acuerdo con las declaraciones recogidas por Infobae Cueva relató que, tras ausentarse brevemente, encontró a su compañero y a la víctima en el segundo nivel del domicilio, teniendo relaciones sexuales.

En ese momento, Cueva dice que se sumó a la «orgía». «Hemos estado con la señorita haciendo una orgía y después ha pasado que ellos han tenido un problema de pareja, han salido y desconozco el motivo por qué el chofer atropelló a la señorita».

Sobre el encuentro sexual aseguró que no se trató de una violación. «Ellos han empezado la orgía, me han empezado a tocar, me han incitado a yo estar con la chica también. Yo soy una víctima».

Sin embargo, sin dar más detalles indicó que hubo un problema entre su compañero y la venezolana que desencadenó la tragedia que terminó con la muerte de la migrante.

Ante todos los datos recogidos la policía de Perú está tratando el caso como una violación y posterior femicidio para encubrir lo sucedido. Luego de arrollar a la víctima, los agresores se dieron a la fuga y la dejaron tendida en el asfalto, donde permaneció varios minutos sin recibir asistencia.