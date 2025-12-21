SUBEN LAS TENSIONES: EEUU habría decomisado nuevo tanquero cerca de Venezuela, el segundo en dos días

EEUU habría interceptado y decomisado este domingo un tercer buque petrolero cerca de Venezuela, el segundo en dos días, intensificando así el bloqueo naval contra el gobierno de Nicolás Maduro y elevando cada vez más las tensiones entre ambos países.

La agencia Bloomberg indicó que las fuerzas estadounidenses incautaron el tanquero Bella 1, un navío con bandera de Panamá y sancionado por EEUU. Presuntamente, se dirigía a territorio venezolano para cargar crudo, reveló una fuente a ese medio.

La incautación de este buque se produce tras el abordaje del superpetrolero Centuries la madrugada del sábado. Previamente, hicieron lo mismo con el tanquero Skipper, el pasado 10 de diciembre.

La noche del sábado, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió, tras la incautación del segundo buque petrolero, que el decomiso de estos tanqueros sancionados va a continuar hasta que el gobierno de Nicolás Maduro devuelva «todos los activos» de EEUU que les han «robado».

Hegseth agregó que el Pentágono, junto a la Guardia Costera, llevará a cabo «con firmeza operaciones de interdicción marítima» contra cualquier buque sancionado. Señaló además que, con la Operación Lanza del Sur, desmantelará las «redes criminales ilícitas».

GOBIERNO DE MADURO RECHAZA INCAUTACIÓN DE BUQUE

El gobierno de Nicolás Maduro rechazó «categóricamente» lo que calificó como «el robo y secuestro» del segundo buque petrolero por las tropas militares de EEUU desplegadas en el Caribe, al tiempo que denunció «la desaparición forzada de su tripulación».

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, advirtieron que «este grave hecho de piratería implica la flagrante comisión del delito previsto en el artículo 3 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima de 1988».

Asimismo, señalaron que el acto también corresponde a «una grosera violación del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 2 de la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar y de la Declaración relativa a los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados».

«El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano», agregaron en la misiva.

En este sentido, indicaron que «Venezuela seguirá adelante con su crecimiento económico, cimentado en sus 14 motores y el desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana».

Por último, afirmaron que «estos actos no quedarán impunes» por lo que se reservó el derecho de ejercer «todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo».