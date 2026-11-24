El número de rehenes liberados en un supermercado de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias asciende ya a nueve, de los 30 que fueron retenidos por hombres armados hace más de ocho horas, cuando se reportó el incidente, mientras las autoridades continúan las operaciones para lograr la liberación de los 21 restantes.

Fuentes de la Policía confirmaron a EFE que fueron liberadas esta tarde cuatro personas que se sumaron a las cinco mujeres que los criminales ya habían dejado salir del establecimiento comercial más temprano.

«La situación en el (supermercado) Éxito Contadora está bajo el estricto control de nuestra fuerza pública, Policía, Armada Nacional y con el liderazgo expreso y directo del presidente Abelardo de la Espriella», afirmó el alcalde de Cartagena de Indias, Dumek Turbay, en X.

La zona del supermercado está completamente acordonada y allí hacen presencia policías, militares y trabajadores de la salud, que esperan a que salgan los rehenes para brindarles atención médica.

«Hemos desplegado nuestras capacidades operativas y especializadas para lograr una solución segura, privilegiando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas. Expresamos nuestra solidaridad con las personas secuestradas y sus familias», expresó la Policía Nacional de Colombia en X.

MAS TEMPRANO

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este martes que los hombres encapuchados que mantienen retenidas a 30 personas en un supermercado de la ciudad de Cartagena de Indias (norte) dejaron en libertad a cinco de ellas, todas mujeres mayores.

«Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (…) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata», expresó el presidente en una declaración.

El mandatario, que compareció en Villavicencio (centro), agregó que a los criminales «no les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores».

«Ya están todas la capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública, con grupos especiales allí. Eso va a salir para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos (…) Estamos ahí con las fuerzas especiales del Ejército, de la Policía», añadió De la Espriella.

CONMOCIÓN EN REDES

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados que portan lo que parecen ser armas largas, mientras varias personas permanecen sentadas en el interior del establecimiento, de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

Por cuenta de la toma de rehenes, las autoridades colombianas suspendieron por poco más de media hora los aterrizajes en el aeropuerto internacional de Cartagena para que pudiera llegar hasta la instalación un equipo especial de la fuerza pública. Por su parte, los despegues programados se mantuvieron.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y es uno de los centros de referencia del turismo de reuniones, eventos especiales y congresos en Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural.

🚨🇨🇴 | URGENTE — ABELARDO REVELÓ CÓMO FRACASÓ EL ATRACO QUE TERMINÓ EN LA TOMA DE REHENES DEL ÉXITO DE CARTAGENA. El presidente confirmó que los delincuentes intentaron asaltar un carro de valores, pero fueron detectados por las cámaras de seguridad y, al verse acorralados por la Policía, se refugiaron en un local del establecimiento y tomaron como rehenes a 30 personas, de las varias ya fueron liberadas. «Eso va a salir bien para los secuestrados. No estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos». — La Derecha Diario Colombia (@DerechaDiarioCO) November 24, 2026

Con información EFE