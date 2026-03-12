Su regreso al país, elecciones y los migrantes venezolanos: Los puntos claves del mensaje de María Corina en Chile

La líder de la oposición, María Corina Machado, aseguró que pronto será su regreso a Venezuela y lo hará de la mano de sus aliados.

«Los venezolanos han entendido que esta es una lucha importantísima para el país… Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados y una vez pueda terminar de llevar una misión que vine a cumplir», declaró sin precisar una fecha.

En ese sentido, apuntó que regresará a Venezuela en el contexto de un gran acuerdo nacional.

«Esto no se trata de un sector o un partido, se trata de que nosotros tendremos un gobierno para todos los venezolanos. Sobre todo aquellos que piensan distinto, a los que les vamos a demostrar que vamos a estar al servicio y vamos a respetar los derechos de todos. La historia y la justicia juzgarán los errores y actos que cada uno ha cometido. A mí lo que me corresponde es asegurarle a cada uno de los venezolanos que hoy luchan por la democracia y la libertad puedan ser parte de este proceso, fue lo que hicimos después de las primarias», afirmó.

María Corina Machado: «Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con los aliados»

Sin embargo, María Corina acotó «no confundan el civismo con debilidad, todo lo contrario, y de eso se trata mi regreso: acompañar a los venezolanos en esta lucha».

MARÍA CORINA MACHADO Y LOS MIGRANTES VENEZOLANOS

Además, sostuvo desde Chile, donde asistió a la toma de posesión del presidente José Antonio Kast, que su objetivo es «acompañar a los venezolanos en esta lucha hasta el final».

Resaltó que los venezolanos que tuvieron que emigrar podrán regresar a su país.

«Venezuela está más unida por el respeto a la soberanía popular. Les pedimos a los chilenos y a todos los latinoamericanos para que nos ayuden a volver a nuestro país. Venezuela será libre y los venezolanos en el exterior regresarán a su tierra para convertirla en una gran nación», dijo.

Por la UNIÓN latinoamericana para que cada venezolano pueda volver a 🇻🇪🙏🏼 "Casi 700 mil venezolanos viven en este país y lo que estamos haciendo aquí hoy es pidiéndoles a los chilenos y a todos los latinoamericanos que nos ayuden a que cada venezolano pueda volver libremente al…

«Es normal que cualquier país quiere regularizar a los ciudadanos. Queremos que los venezolanos regresen a su país, pero no pueden hacerlo mientras se mantengan en el poder los criminales que los hicieron salir. El 3 de enero fue hace algunas semanas. Como venezolanos nuestra aspiración que la nación tenga democracia y que luego de 27 años los que han cometido crímenes finalmente se están enfrentando a la justicia. Estamos comprometidos en que la transición sea de manera ordenada», comentó.

¡Venezuela será libre muy pronto! 🇻🇪 @MariaCorinaYA en rueda de prensa, desde Santiago de Chile. #HastaElFinal

PRESOS POLÍTICOS Y ELECCIONES

Incluso mencionó que el país «ha avanzado en las últimas semanas», esto tras la liberación de los presos políticos.

«En Venezuela hay más de 500 presos políticos por pensar distinto. Este clamor por la libertad plena de todos los perseguidos es nuestra bandera en estos momentos. Pero falta mucho por avanzar, solo habrá libertad en Venezuela con democracia», dijo.

«¿Llamar extremista a la lucha por la libertad y llamar radical a pedir elecciones? Seremos radicalmente libres y demócratas, pero nadie nos va a arrebatar unas elecciones que van a unificar a toda Venezuela», afirmó.

EL PAPEL DE TRUMP

Asimismo, Machado agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su apoyo a Venezuela.

«Agradecemos el apoyo del presidente Donald Trump y del secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio. El 3 de enero vimos como se aplicó la fuerza de la justicia internacional ante la estructura del régimen criminal», expresó. Al tiempo que señaló que José Antonio Kast, también ha manifestado su apoyo a la causa venezolana.

Machado afirmó que en «Venezuela son muchas las heridas que hay que sanar y no es venganza, pero tiene que existir justicia. Los crímenes que se han cometido en Venezuela son brutales. Transformar el sistema judicial en Venezuela es una prioridad».