Mundo

Su bufanda se atoró en una máquina de hacer pan mientras la limpiaba y todo terminó en tragedia

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

Una mujer de 49 años, identificada como Zoe Letsiou, falleció trágicamente el pasado jueves en su propia panadería en la ciudad de Larissa, Grecia, luego de que la bufanda que llevaba se enredara en los rodillos de una máquina de hacer pan.

Contents

El accidente ocurrió la mañana del 13 de noviembre, mientras la señora Letsiou realizaba tareas en el negocio. Según las primeras versiones y el testimonio de un panadero vecino, la prenda se enganchó en el equipo mientras estaba en funcionamiento, tensándose violentamente alrededor de su cuello y causándole la estrangulación.

Leer Más

Trespalacios
Capturan en Panamá al novio de la DJ Valentina Trespalacios asesinada en Colombia: Pretendía viajar a Turquía
Cuatro países piden «no abandonar» a Venezuela en la lucha por «la libertad y la democracia»
Volvió el confinamiento: China endurece controles anti-covid a sus habitantes ante nuevo rebrote

Los servicios de emergencia recibieron la alerta después de que un cliente notara su ausencia en el comercio, según reportó el Daily Express. Pese a los esfuerzos de los paramédicos por reanimarla, a la víctima la declararon muerta en el lugar del incidente.

TESTIGO DESCRIBE LA MUERTE DE ZOE

Un testigo, citado por ANT1, señaló que la mujer presuntamente estaba limpiando la máquina cuando ocurrió el fatal accidente. «Llevaba una bufanda que, al arrancar la máquina, se enganchó en los rodillos y se convirtió en una soga, y la bufanda alrededor de su cuello la estranguló”, relató el vecino.

El trágico suceso causó gran conmoción en la localidad de Damasi, cerca de Larissa, donde la panadera era muy conocida.

Tras la tragedia, se hicieron múltiples homenajes para la querida panadera desde todo el pueblo de Damasi, a unos 30 km al noroeste de Larissa. Una persona comentó: «Que su familia encuentre fortaleza para sobrellevar este dolor».

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: MANIFESTACIÓN DE LA GENERACIÓN Z TERMINÓ CON ENFRENTAMIENTOS Y VALLAS DERRIBADAS FRENTE AL PALACIO NACIONAL DE MÉXICO

Mientras tanto, otra escribió: «Qué pena, jovencita. Mis más sentidas condolencias a la familia».

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon este lamentable incidente laboral.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Comando Sur reveló imagen de aeronaves realizando ejercicios nocturnos en el mar Caribe, en medio de tensiones con Venezuela
EEUU
¿Eres beneficiario del TPS? Nueva actualización permitirá acelerar trámites de Green Card y permisos de trabajo
EEUU
Mhoni Vidente
«Hay que rezar»: La escalofriante tragedia que vaticinó Mhoni Vidente para antes de que finalice 2025
Tendencias