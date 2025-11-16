Su bufanda se atoró en una máquina de hacer pan mientras la limpiaba y todo terminó en tragedia

Una mujer de 49 años, identificada como Zoe Letsiou, falleció trágicamente el pasado jueves en su propia panadería en la ciudad de Larissa, Grecia, luego de que la bufanda que llevaba se enredara en los rodillos de una máquina de hacer pan.

El accidente ocurrió la mañana del 13 de noviembre, mientras la señora Letsiou realizaba tareas en el negocio. Según las primeras versiones y el testimonio de un panadero vecino, la prenda se enganchó en el equipo mientras estaba en funcionamiento, tensándose violentamente alrededor de su cuello y causándole la estrangulación.

Los servicios de emergencia recibieron la alerta después de que un cliente notara su ausencia en el comercio, según reportó el Daily Express. Pese a los esfuerzos de los paramédicos por reanimarla, a la víctima la declararon muerta en el lugar del incidente.

TESTIGO DESCRIBE LA MUERTE DE ZOE

Un testigo, citado por ANT1, señaló que la mujer presuntamente estaba limpiando la máquina cuando ocurrió el fatal accidente. «Llevaba una bufanda que, al arrancar la máquina, se enganchó en los rodillos y se convirtió en una soga, y la bufanda alrededor de su cuello la estranguló”, relató el vecino.

El trágico suceso causó gran conmoción en la localidad de Damasi, cerca de Larissa, donde la panadera era muy conocida.

Tras la tragedia, se hicieron múltiples homenajes para la querida panadera desde todo el pueblo de Damasi, a unos 30 km al noroeste de Larissa. Una persona comentó: «Que su familia encuentre fortaleza para sobrellevar este dolor».

Mientras tanto, otra escribió: «Qué pena, jovencita. Mis más sentidas condolencias a la familia».

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon este lamentable incidente laboral.