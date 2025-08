«Soy asesor económico de Venezuela»: Lo que reveló Rafael Correa sobre su relación con el gobierno de Maduro

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló que actualmente está trabajando de la mano con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Durante una entrevista para El Español, expresó toda su admiración por Maduro. «Maduro es un gran ser humano. Muy bondadoso. Bueno, pacífico. Vilipendiado como Chávez, como Mujica cuando era guerrillero. Claro, cuando dejó de serlo, dejó de ser peligroso y se convirtió en un ejemplo para todos».

Correa también criticó las sanciones sobre Venezuela. «No hay nada más criminal que el bloqueo. Muchas cosas son consecuencia de eso: que no haya democracia en Venezuela. ¿Qué democracia puede haber si dicen ‘si gana Maduro, los invadimos, pero si gana Edmundo González los ayudamos’? ¿De qué democracia me están hablando?», se preguntó.

CORREA ASESORA AL GOBIERNO DE MADURO

En este sentido, denunció la presión que ha recibido Maduro en los últimos años. «¿Cuántas veces lo han amenazado? ¿Cuántos intentos de magnicidio ha habido? Yo conozco bien la economía venezolana. Con el bloqueo, pasó de exportar 50.000 millones de dólares a 700 millones».

Al respecto, confirmó que actualmente trabaja de la mano con el gobierno de Maduro. «Soy asesor económico de Venezuela, sí. Un consultor».

«Tengo un equipo que está permanentemente allí. Hacen un trabajo extraordinario. Usted no sabe lo que es sobrevivir con ese bloqueo al petróleo. En Venezuela, todo era petróleo. El 95% de las exportaciones era petróleo. Prácticamente, el 100% del ingreso fiscal venía de ahí. Cualquier otro país habría colapsado», explicó.

«El mero hecho de sobrevivir es un éxito. Estos últimos años, Venezuela está creciendo, recuperándose. Bloqueen a Chile y Ecuador, a ver cuánto duran. En Venezuela llevan doce años de bloqueo», sostuvo.

PUBLICACIÓN DE ACTAS EN VENEZUELA

Durante la entrevista lo cuestionaron sobre el por qué el gobierno de Nicolás Maduro no ha publicado las actas electorales del 28 de julio a lo que respondió: «Yo creo que hay que publicar esas actas, lo he dicho públicamente». No obstante, responsabilizó de esto al propio CNE: «Pregunte a las autoridades competentes».

«Para empezar, técnicamente, a quien le compete lo de las actas es al Consejo Nacional Electoral, que es independiente del Gobierno», afirmó, antes de añadir: «Yo no hablo todos los días con Maduro. Ya he dicho en público que me parecería bien que se publicaran las actas. Tengo un problema, soy muy mal político. Tengo algo que se llama coherencia».