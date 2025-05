«Son vulnerables»: Las impactantes nuevas revelaciones de los opositores liberados en la «Operación Guacamaya»

Los cinco opositores miembros del equipo de María Corina Machado, los cuales estuvieron en la embajada argentina en Caracas por más de 400 días, dieron este sábado una rueda de prensa, en la que ofrecieron nuevos detalles de la llamada «Operación Guacamaya», confirmando que Claudia Macero fue la primera en abandonar la sede.

Macero compartió que ella salió de la embajada antes que sus compañeros. A su juicio, esto es un «reflejo» de la «debilidad» del Gobierno de Nicolás Maduro. «El régimen es vulnerable no una, sino dos veces. Yo soy testimonio. ¿Cuándo salí yo? Pues sépanlo: el régimen es vulnerable no una, sino dos veces», comentó.

Por su parte, Magalli Meda, dijo: «Nosotros estamos sanando. Y ya estamos listos para trabajar (…) El terrorismo de Estado nos declaró la guerra a todos. A los de afuera y los de adentro. Esta situación no es normalizable. Venezuela solo es liberable».

Entre tanto, Pedro Urruchurtu, dijo que la Administración de Donald Trump y el secretario Marco Rubio, «tomaron el liderazgo» de la Operación Guacamaya, por lo que agradeció por ello.

«La diplomacia convencional fracasó. No tiene las respuestas contra un régimen criminal. Por eso es que el éxito de nuestra operación radica en que se trató de una algo no convencional para resolver un desafío no convencional», dijo.

También rechazó nuevamente que haya habido una negociación de por medio. «No solo lo negamos categóricamente, sino que si eso fuera cierto hubiera alguna prueba. El régimen hubiera podido demostrarlo. Es absolutamente falso que aquí hubo negociación».

«LES HEMOS DADO UN GOLPE»

Omar González, quien tomó la palabra, señaló que antes de su salida, se percataron de que el Gobierno de Maduro expropió una casa vecina para «llenarla de encapuchados francotiradores».

A pesar de ello, cree que con la «Operación Guacamaya», ya le han dado «tres golpes» al chavismo. «En unas primarias masivas, se eligió como liderazgo a María Corina Machado. El 28 de julio repudiamos la usurpación de Maduro. Y el tercer golpe fue este rescate», subrayó González.

Finalmente, Urruchurtu dijo que a partir de ahora, van a estar «donde sea necesario estar para lograr cuanto antes el objetivo de la libertad de Venezuela».