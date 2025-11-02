Sigue la tragedia en Jamaica: Número de víctimas fatales por paso del huracán Melissa sube a 28

El devastador paso de Melissa por Jamaica sigue causando estragos en su población, luego de que las autoridades de la isla caribeña confirmaran que el número de fallecidos, víctimas del huracán, aumentó a 28.

La oficina del primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, indicó en un comunicado que aún están verificando «informes adicionales sobre posibles muertos», por lo que la cifra podría incrementarse en las próximas horas.

La última cifra de víctimas mortales ofrecida por las autoridades era de 19, pero esto datos van actualizándose a medida que los equipos de emergencia logran llegar a las áreas que quedaron aisladas tras el paso de Melissa.

LEA TAMBIÉN: GOBIERNO DE MADURO ENVIÓ 46 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA A CUBA Y JAMAICA TRAS PASO DEL HURACÁN MELISSA

«Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y comunidades que lloran la pérdida de sus seres queridos», expresó la Oficina del Primer Ministro en su nota compartida con los medios de comunicación.

Asimismo, detallaron que la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias, la Policía, la Fuerza de Defensa de Jamaica y el Ministerio de Salud coordinan el proceso de recuperación de cuerpos y verificación.

IMPRESIONANTES IMÁGENES AÉREAS DE LA DEVASTACIÓN DEJADA POR EL HURACÁN

El propio Holness, había realizado un recorrido por la nación insular para evaluar los daños que dejó el huracán Melissa tras su paso por Jamaica.

«Ahora me encuentro en St Elizabeth y las imágenes de destrucción me rodean por todas partes. Los daños son cuantiosos, pero vamos a dedicar todas nuestras energías a lograr una sólida recuperación», indicó al publicar imágenes aéreas de los daños.

Posteriormente, viajó a St James para continuar con la evaluación de los daños.

«Los residentes de la zona han sufrido daños significativos, incluyendo graves inundaciones. A pesar de las dificultades, el espíritu jamaicano resplandece como un poderoso recordatorio de que somos una nación resiliente con la capacidad de triunfar sobre la adversidad», indicó en una publicación compartida en su cuenta de X (Twitter).