«Si me quiere poner la braga naranja, inténtelo»: El mensaje desafiante que envió Petro a Rubio en medio de tensiones

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió el viernes un mensaje desafiante al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en el que lo retó a «ponerle la braga» naranja en el caso de que quiera detenerlo, en alusión a la vestimenta que usan los reos en suelo norteamericano, todo en medio de las tensiones entre ambos países.

«Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo, pero este pueblo no se le arrodilla», afirmó Petro, refiriéndose a las presuntas críticas que Rubio ha dirigido en su contra.

Dijo desconocer los «odios del pasado» del funcionario estadounidense, al tiempo que sostuvo que a ningún colombiano se le puede responsabilizar por hechos ocurridos en generaciones anteriores.

«Sus odios del pasado, que no los conozco, y ningún colombiano es culpable de lo que le pasó a su abuelo o a su papá», le dijo Petro a Rubio.

PETRO: «HAY UN JAGUAR A PUNTO DE DESPERTAR»

Además, Petro precisó que Rubio «tiene que arrodillarse porque aquí hay un jaguar a punto de despertar».

«No nos amenace, no nos engañe, que sabemos las jugadas. Dos siglos de saber, de andar de guerra en guerra en este pueblo. Guerras de todo tipo, por nada a veces», acotó el mandatario colombiano.

Sus declaraciones ocurren luego de que afirmara que una comitiva viajó a EEUU para influir en Rubio. Entre ellos, mencionó a los alcaldes de Cali, Alejandro Eder; de Medellín, Federico Gutiérrez; a la precandidata presidencial, Vicky Dávila; y al excanciller Álvaro Leyva.

Según Petro, el objetivo de ese viaje era transmitirle al presidente Donald Trump que él estaría «aliado con narcotraficantes», acusación que el jefe de Estado calificó como «parte de una estrategia», reseñó El Tiempo.

Igualmente, sus palabras tuvieron lugar después de que la revista Cambio revelara un presunto plan para enviar a Petro a la prisión. El artículo en cuestión mostraba unos aparentes documentos que provendrían de la oficina del congresista Bernie Moreno.