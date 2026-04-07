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Senado español pide al Gobierno liderar la transición en Venezuela y dejar «indiferencia»

Por Caraota Digital
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(EFE).- El Senado español pide al Gobierno que abandone su «indiferencia» y su postura «equidistante y tibia» en Venezuela y se implique en liderar los esfuerzos internacionales para promover una transición democrática en el país tras la captura de Nicolás Maduro, según una moción aprobada este martes.

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Esta moción, presentada por el conservador Partido Popular (PP), con mayoría en la Cámara Alta, fue debatida en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos. Allí los ‘populares’ aceptaron una enmienda presentada por los nacionalistas vascos (PNV) para adaptarse al actual escenario de Venezuela. Y que necesita, dice el texto, «unas elecciones libres y justas, con acompañamiento internacional» y la liberación de todos los presos políticos.

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Con la mayoría absoluta del PP salió también adelante otra moción del grupo popular que rechaza los esfuerzos del Gobierno para que la Unión Europea levante las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tiene el aval de Washington después de capturar a Maduro en enero pasado.

LA SITUACIÓN EN VENEZUELA 

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció el pasado 23 de febrero que propondrá que la UE levante las sanciones contra Rodríguez, como había propuesto España.

El PP subrayó que Delcy Rodríguez «no ha demostrado nada» para merecer este trato de favor. Aunque deseó que «ojalá acabe siendo una figura que lidere o impulse» una transición en el país. Algo que no cree que esté sucediendo en estos momentos.

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Sin embargo, para los socialistas del Senado, levantar las sanciones es un «gesto» simbólico. Y que comparó con los que se produjeron en España durante la transición que, a su parecer, favorecieron la llegada de la democracia tras la muerte de Franco.

Otra de las iniciativas que fue aprobada este martes en la Cámara Alta fue una moción de la Agrupación Herreña Independiente. Esto para impulsar una respuesta humanitaria «especial» ante la grave situación que atraviesan tanto Venezuela como Cuba. «Desde el vínculo histórico de España y Canarias» con ambos países.

Asimismo, el Senado también aprobó, a propuesta de los socialistas, una moción en apoyo de la cumbre iberoamericana de Madrid.

EFE
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