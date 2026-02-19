Mundo

Secretario de Energía de EEUU dice que «han visto un progreso tremendo en Venezuela

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
AME4096. CARACAS (VENEZUELA), 11/02/2026.- Desde la izquierda, la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu; el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright; la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; el presidente de Petróleos de Venezuela, Héctor Obregón, y el jefe de Misión designado de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, asisten a una reunión oficial este miércoles, en Caracas (Venezuela). Wright sostiene una reunión en Caracas con Rodríguez, para impulsar un "histórico" acuerdo energético, en la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera. EFE/ Miguel Gutiérrez

(EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este jueves que han constatado «un progreso tremendo en Venezuela» en aspectos como «la situación de seguridad sobre el terreno, la liberación de presos políticos y el inicio de la apertura de la prensa».

«Yo diría que en las últimas seis semanas hemos visto un progreso tremendo en Venezuela: la situación de seguridad sobre el terreno, la liberación de presos políticos, el inicio de la apertura de la prensa. Un progreso enorme en ese sentido», declaró desde París Wright, quien visitó Caracas la semana pasada.

ambulante
Padre e hijo golpearon a un vendedor de frutas en México, desataron la furia de la gente y les quemaron su casa por venganza
VIDEO SENSIBLE: El impactante momento en que una mujer se enciende en llamas en una comisaría de Argentina
Gobierno de Trump lo aclaró todo y fijó posición sobre «planes» de realizar un «reality» con migrantes

El Secretario de Energía atribuyó los progresos a «la diplomacia innovadora y fuera de lo común del presidente (estadounidense, Donald) Trump».

«¿Cómo podemos impulsar un cambio positivo masivo en una nación sin tropas estadounidenses sobre el terreno y sin gastar el dinero de los contribuyentes estadounidenses? Estamos encantados» con lo está sucediendo en Venezuela, anotó Wright.

Foto: Prensa Presidencial

El alto cargo estadounidense evitó comentar «nada de lo que pueda suceder en el futuro» en el país sudamericano, pero reforzó que el objetivo de Washington es «ver un gran progreso en Venezuela para beneficio del pueblo venezolano, para beneficio del pueblo estadounidense y para beneficio de los países occidentales».

Wright visitó la semana pasada Venezuela, donde se reunió con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, con la intención de impulsar un «histórico» acuerdo energético a largo plazo.

La visita de Chris Wright es también la primera de un alto funcionario de EE.UU. tras el ataque militar de enero pasado, cuando Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.

EFE
