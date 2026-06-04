¿Se viene una negociación entra la oposición y el gobierno? Lo que reveló María Corina

La líder de la oposición, María Corina Machado, reveló los pormenores de lo que implicaría una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez para lograr una transición política en Venezuela.

«Tenemos que recordar que han sido múltiples las iniciativas de llamadas negociaciones o llamados diálogos que ha habido en Venezuela y todas han terminado muy mal. Por eso el país tiene esa aprehensión al planteamiento. Y al final lo que todos entendemos es que el régimen, por una vía o por otra, va a salir porque el pueblo de Venezuela ya lo decidió. La derrota, espiritual, moral, política ocurrió y ya lo estamos viendo. Algunas personas quisieran que fuera más rápido o más público, pero estamos viendo la desarticulación tanto del sistema de represión como del sistema de corrupción», dijo en conversación con la periodista Carla Angola.

«Entendemos que para que esto avance en una ruta que sea lo más, digamos, ordenada y sencilla posible lo ideal es que vayamos a un proceso de negociación real, serio, responsable, que a diferencia de otros procesos anteriores, la gente esté en el medio y muy bien informada, lo que se está discutiendo, cuál es su propósito, y además que se sienta representada», agregó María Corina.

En este sentido, destacó que la negociación de ahora se diferencia mucho de las anteriores. «Fue hecho en un contexto donde no había una amenaza real, por tanto no había incentivos reales para que el régimen cumpliera lo que ofrecía. Entonces tiene que ser ahora un protocolo muy claro, muy bien definido de cuáles son los objetivos de este proceso, cuáles son los plazos, porque esto no puede ser un proceso indefinido para que el régimen gane tiempo».

«Creo que en este sentido el Acuerdo de Panamá, aquí hay uno de sus principales logros, donde explícitamente se expone nuestro compromiso con una negociación con esos objetivos muy nítidos y ya nadie puede decir que no hubo definiciones, entre otras cosas, ahí se dejó muy claro que yo tengo la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación y designar quién va a coordinar este equipo», acotó.

¿QUIÉNES ESTARÍAN EN ESA NEGOCIACIÓN?

María Corina destacó que está en sus manos elegir el equipo que conformará a la oposición en dicha negociación. Asimismo, adelantó cómo sería el perfil de estas personas.

«Por supuesto que hay personas que se ha considerado. Se necesita gente que se confíe, que tenga mucha experiencia en negociación, alguien que no pueda ser amenazado, chantajeado. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya se ha hecho una primera aproximación, pero obviamente, hasta tanto no esté definido ni consultado con las partes, no podemos hacer nada público», manifestó.

LA MEJOR OPCIÓN

De igual forma, María Corina Machado afirmó que en estos momentos la negociación es la mejor salida para el actual gobierno.

«Yo estoy convencida que para el propio régimen esta es la mejor opción, porque es la posibilidad de conseguir unos términos que les ofrece garantías e incentivos para poder estar mejor que como están ahora porque en el fondo están en una situación donde ellos saben que es absolutamente insostenible», dijo.

No obstante, señaló que aún no está del todo claro cuándo podría iniciar dicho proceso, ni en qué condiciones.

«Una negociación puede empezar mañana sin que yo necesariamente esté en Venezuela, si hubiera disposición del lado del régimen, que hasta ahora no ha habido. Un proceso de campaña electoral tendrá su momento una vez que se defina un cronograma y existan condiciones, que todavía no estamos allí. En este momento nosotros estamos concentrando todo nuestro esfuerzo en la alineación de mucha gente, muchos sectores, muchos actores, dentro y fuera de Venezuela, pensando en cómo se le da gobernabilidad a estas próximas etapas», concluyó.