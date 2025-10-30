Se sacude la Corona: Desalojan al príncipe Andrés de su mansión y lo despojan de todos sus títulos

El príncipe Andrés, una de las personalidades más polémicas de la realeza británica, se encuentra en medio de las miradas, luego de que su hermano, el rey Carlos III, ordenó que le retiraran todos sus títulos y lo desalojaran de su mansión.

El Palacio de Buckingham publicó un comunicado difundido entre la prensa británica. «Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés», indicó.

Ante este escenario, el príncipe, que llegó a ser el segundo en la línea de sucesión, no podrá seguir usando su nombre real. «Pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor», expuso el comunicado.

El rey Carlos III dejó claro que esta medida fue tomada por los severos señalamientos de conducta sexual inadecuada de parte de Andrés. «Estas medidas se consideran necesarias, a pesar de que continúa negando las acusaciones en su contra», apuntó el comunicado.

ANDRÉS DESALOJADO

A la vez que tendrá que abandonar sus títulos, Andrés también tendrá que buscar una nueva residencia. Luego de pasar 20 años viviendo en la mansión Royal Lodge, el rey Carlos III le ordenó desalojarlo.

«Hasta la fecha, su contrato de arrendamiento en Royal Lodge le ha brindado protección legal para continuar residiendo allí. Se le ha notificado formalmente la rescisión del contrato y deberá trasladarse a otra vivienda privada», agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ROBO DEL SIGLO EN EL LOUVRE: VAN SIETE DETENIDOS Y LAS JOYAS DE 88 MILLONES DE EUROS AÚN SIGUEN DESAPARECIDAS

De acuerdo a medios internacionales, Andrés vivía en esta mansión ubicada a unos 5 kilómetros del Castillo de Windsor, residencia de la realeza. En 2003, pagó un millón de libras para arrendar la propiedad por 75 años.

La situación de la mansión había generado polémica, puesto que la mansión cuenta con 30 habitaciones y pertenece al Estado británico. Esta misma semana, varios diputados exigieron claridad sobre el alquiler simbólico que pagó Andrés.

A mediados de octubre, Andrés renunció voluntariamente a sus títulos, en medio de la creciente presión por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Igualmente, el príncipe negó todas las acusaciones en su contra.