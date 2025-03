«Se me partió el corazón»: Enviaron a migrante venezolano a El Salvador y su familia lo reconoció en un video de Bukele

Este miércoles salió a la luz un nuevo caso de arresto arbitrario en los Estados Unidos en contra de un migrante indocumentado venezolano que, sin haber cometido ningún delito, lo acusaron de terrorismo para enviarlo a una cárcel en El Salvador.

Como parte de las políticas de migración en las que Donald Trump se ha saltado el debido proceso y le ha negado a los migrantes derechos básicos como la defensa. La familia de Mervin Yamarte, quien no ha recibido ninguna información sobre su paradero, solo pudo saber de él gracias a que lo reconocieron en uno de los videos divulgados por el gobierno de Nayib Bukele.

Mervin de 29 años llegó a Estados Unidos en 2023 luego de atravesar la selva del Darién. Su objetivo era poder enviarle dinero a su esposa e hija de seis años en Maracaibo. En Venezuela se dedicaba a jugar al fútbol, por lo que en Dallas empezó a practicar ese deporte nuevamente.

Al igual que muchos de los enviados a El Salvador, no tenía ningún tipo de antecedente penal. No obstante, al momento de su arresto lo acusaron de terrorismo, sin ni siquiera llevar a cabo un juicio.

«No por ser venezolanos o por tener tatuajes todos son del Tren de Aragua», reclamó Jaannelys Parra Morillo, esposa de la víctima.

La mujer comentó que fue realmente fuerte para ella ver a su esposo en ese video. “Se me partió el corazón. Porque mi esposo no es parte del Tren de Aragua. Y no podía creer que lo enviaran allí”, expresó.

Por su parte, Juan Yamarte aseguró que desde que su hermano Mervin fue detenido no sabe de su paradero. «Nos engañaron, dijeron que se lo iban a llevar por investigaciones y después se lo llevaron a El Salvador como si él fuera un criminal y lo vinculan al Tren de Aragua. Nosotros somos venezolanos de bien, somos padres de familia», manifestó el venezolano a Univisión.

Hasta ahora nadie tiene certeza de lo que ocurrirá con los migrantes detenidos en El Salvador. Con acusaciones de terrorismo pudieran pasar años en prisión en caso de que les sigan negando el derecho a la defensa. Aunado a esto, ni siquiera han podido llamar a sus familiares para informarles que están en otro país.

Por esta razón, no hay ningún tipo de registro de los migrantes que no aparecieron en los videos difundidos por Bukele. Además, el gobierno de Donald Trump tampoco ha publicado listas de los deportados a El Salvador.