Santiago Peña pidió prórroga de 72 horas antes del inicio del juicio en su contra en Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este viernes una «prórroga de 72 horas» para prepararse para el juicio político desatado por la crisis bancaria que congeló los depósitos de casi la mitad de la población.

«He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 hojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso», denunció.

«Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles», añadió el mandatario en una publicación compartida en sus redes sociales.

En este sentido, compartió el comunicado que envió al respecto con su solicitud. «Claramente al tratarse de un proceso del cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido un proceso, ente ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa. Sin dudas, resulta insuficiente un plazo inferior a 12 horas para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho», insistió.

«Sobre esta base, solicito se me conceda una prórroga de setenta y dos (72) horas para el ejercicio de mi defensa», continuó.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso. Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

Ahora queda en manos de los legisladores del Congreso debatir para determinar si aceptarán la prórroga solicitada por el jefe de Estado.

El presidente de Paraguay anunció su renuncia poco antes de que en la Cámara de Diputados se iniciara este jueves una sesión extraordinaria para debatir una acusación promovida por la oposición y disidentes del oficialismo en su contra para activar el mecanismo de juicio político.

Por unanimidad, la Cámara baja aprobó el pedido de juicio político. El proceso debía continuar en el Senado, pero al conocerse la noticia de la renuncia, el Congreso convocó a una nueva sesión conjunta, entre senadores y diputados, para decidir si aceptaba su dimisión o la rechazaba y seguía adelante con el pedido de juicio político.

Esa sesión quedó finalmente suspendida por falta de quórum. Cabe resaltar que en el caso de que aceptaran su renuncia, en vez de aplicarle un juicio político, le tendrían que entregar un cargo de senador vitalicio y los fueros correspondientes.

No obstante, el Senado avanzó con el mecanismo de enjuiciamiento, donde los fiscales presentaron los cargos.