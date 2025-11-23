Mundo

Sánchez apela al diálogo para solucionar el nuevo episodio en la crisis EEUU-Venezuela

Por Jhoan Melendez
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, pidió este domingo abrir cauces de diálogo y respetar el derecho internacional ante la situación provocada por la cancelación de vuelos a Venezuela tras el aviso de Estados Unidos de extremar la precaución al sobrevolar el país suramericano y el sur del Caribe.

Varias aerolíneas de Europa y América cancelaron vuelos a ese país después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera un aviso internacional con esa advertencia.

Cuando se le preguntó en la rueda de prensa posterior a la cumbre del G20 por este nuevo episodio en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el jefe del Ejecutivo subrayó que España ha tenido siempre la misma posición, consistente en abrir espacios de diálogo y pedir respeto al derecho internacional.

Eso es lo que volvió a reclamar Sánchez, quien recordó que España no ha reconocido el resultado de las últimas elecciones en Venezuela.

Pero recalcó que eso no es óbice para que se pida la apertura de diálogos que permitan solucionar esta crisis.

Agencia EFE

