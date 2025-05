Saltó en parapente, fue atrapado por una corriente de aire y terminó a más de 8 mil metros de altura casi sin oxígeno

El caso de un parapentista chino de 55 años, llamado Peng Yujiang, ha sorprendido al mundo de los deportes, puesto que fue atrapado por una corriente ascendente y terminó a más de 8.000 metros de altura.

Los hechos se dieron durante una prueba de rutina el sábado. Peng, que tiene una certificación B, estaba en un espacio de entrenamiento a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Gansu, en el noroeste de China.

«Acababa de comprar un arnés de parapente de segunda mano y quería probarlo. Estaba realizando maniobras de paracaídas en tierra. Al cabo de un rato, el viento arreció de repente y me elevó», explicó Peng a China Media Group (CMG).

Peng intentó aterrizar cuando se comenzó a elevar, pero no lo logró. Con el paso de los minutos, alcanzó una altitud de 8.598 metros, en donde la cantidad de oxígeno es insuficiente para el cuerpo humano.

PENG ESTUVO CERCA DE MORIR

El parapentista relató que quedó atrapado en un sistema de nubes cumulonimbus. En los videos se aprecia que sus cejas y parte de su barba se congelaron, mientras que su ropa está llena de nieve.

«Me encontré rodeado de cumulonimbos y atrapado dentro. Fue aterrador: todo a mi alrededor era blanco. Sin la brújula, no habría sabido en qué dirección iba. Pensé que volaba en línea recta, pero en realidad, estaba dando vueltas», dijo Peng.

Cuando estaba cerca de morir, Peng logró salir de las nubes y voló hacia el noreste. «Todavía me da miedo pensarlo. No estoy seguro del futuro, pero por ahora definitivamente no volaré por un tiempo», añadió.

Según expertos, Peng fue afectado por un fenómeno llamado «succión de nubes» y dentro de ellas las temperaturas pueden descender hasta los -40 grados Celsius. Además, los niveles de oxígeno son extremadamente bajos.