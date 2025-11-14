Rusia espera que EEUU no tome ninguna acción que pueda conducir a la «desestabilización» en el Caribe

El gobierno de Vladimir Putin en Rusia expresó este viernes su confianza en que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen la situación «en torno a Venezuela» y la región del Caribe.

«Confiamos en que no se adopte ninguna acción que pueda conducir a la desestabilización de la situación en la región del Caribe y en torno a Venezuela, y que todo se haga acorde al derecho internacional», dijo el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

«El respeto del derecho internacional se encuentra en muchos lugares del mundo en un estado lamentable», añadió Peskov.

Por el contrario a la confianza del vocero de Putin, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, expresó su preocupación por el despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, así como por los bombardeos a supuestas lanchas del narcotráfico.

«Rusia está sumamente preocupada por los métodos militares elegidos por Estados Unidos para resolver el problema, que constituye más bien una injerencia descarada en los asuntos internos de los Estados latinoamericanos que cualquier otra cosa», comentó en rueda de prensa.

«Las acciones de las autoridades estadounidenses contradicen directamente las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos en virtud de la Convención de la ONU de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas», aseveró.