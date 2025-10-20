Mundo

Rodrigo Paz ganó balotaje y se convertirá en el primer presidente de Bolivia que no es de izquierda en los últimos 20 años

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Rodrigo Paz se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, para convertirse en el nuevo presidente de ese país, que le dijo no a la izquierda por primera vez en los últimos 20 años.

Contents

Paz Pereira, un senador centrista, logró el 54,57 % de los votos, según la información preliminar difundida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país altiplano, con el 97,68 % de las actas computadas, lo que convierte esta tendencia en irreversible.

Leer Más

Seis muertos y al menos 20 heridos dejó atentado terrorista en Jerusalén
Hermano de Ronald Ojeda hablará en un evento de la OEA sobre el caso del militar venezolano asesinado en Chile
«No puedo decir lo que merece», canciller de Argentina respondió a Cabello tras negar salvoconductos a opositores

LEA TAMBIÉN: «YO SOY SOCIALISTA»: ASÍ RESPONDIÓ PETRO A LAS ACUSACIONES DE DONALD TRUMP

Por su parte, su contendiente, el exmandatario Jorge «Tuto» Quiroga obtuvo un 45,43 % de las preferencias, según los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) ofrecidos esta noche por el TSE.

Los votos válidos alcanzan el 94,56 %, los blancos un 0,75 % y los nulos un 4,69 %, de acuerdo a la información preliminar que no es el cómputo oficial, aunque el presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó la tendencia irreversible de los resultados.

MÁS DE 80% DE PARTICIPACIÓN

Según Hassenteufel, el nivel de participación ciudadana en la segunda vuelta estuvo entre el 85 y 89 %, un dato que se confirmará “una vez que se concluya el cómputo oficial”.

El funcionario valoró que el Sirepre, “que ya dio muy buenos resultados en la primera ronda” realizada el pasado 17 de agosto, “también hoy ha cumplido eficazmente su función”.

Ratificó que la jornada de votación fue “tranquila”, transcurrió “sin incidentes mayores” y permitió que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto.

Paz y Quiroga fueron los dos candidatos más votados en las elecciones generales de agosto, en las que también se renovó al Parlamento nacional para el próximo quinquenio, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

Por eso este domingo los bolivianos volvieron a las urnas para elegir por primera vez en su historia a su presidente y vicepresidente en una segunda vuelta, mecanismo establecido en la Constitución vigente desde 2009.

Paz tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los gobiernos de izquierdista del Movimiento al Socialismo (MAS), luego de las presidencias de Evo Morales entre 2006 y 2019, y Luis Arce quien está en el cargo desde 2020.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La razón por lo que la bancos públicos laboraran este 20-Oct a pesar del decreto de "júbilo nacional" anunciado por Maduro
La razón por lo que los bancos públicos laborarán este 20-Oct a pesar del decreto de «júbilo nacional» anunciado por Maduro
Venezuela
Sube a siete el número de cuerpos recuperados en mina inundada de Bolívar, labores de búsqueda no se detienen
Sube a siete el número de cuerpos recuperados en mina inundada de Bolívar, labores de búsqueda no se detienen
Venezuela
VIDEO: Activista venezolana intentó entregar carta al papa León XIV firmada por más de 10.000 personas, esto le piden
VIDEO: Activista venezolana intentó entregar carta al papa León XIV firmada por más de 10.000 personas, esto le piden
Mundo