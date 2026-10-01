Robó un celular y lo que descubrió fue aterrador: Denunció en redes sociales lo que había en la galería

Lo que comenzó como un robo de celular en la ciudad de Cali, Colombia, terminó destapando un grave caso de abuso sexual a una niña y presunta distribución de pornografía infantil.

La revista colombiana Semana indicó que un ladrón robó a una señora en las calles de Calí. Tras concretar el crimen, el sujeto logró desbloquear el celular y, al ingresar a la galería, encontró fotos y videos explícitos de una niña de apenas nueve años.

De acuerdo a las pruebas recopiladas por la Fiscalía, había imágenes de la dueña del teléfono abusando de una niña, quien luego se descubriría era su hija. Luego el ladrón publicó el material en redes sociales para denunciar el caso y manifestar su indignación.

Las autoridades tuvieron conocimiento de lo ocurrido y la Fiscalía comenzó a analizar las pruebas. Con el paso de los días, dieron el paradero de la dueña del celular, la mujer que aparece en los videos abusados de la niña.

CAPTURARON A LA SOSPECHOSA

Las investigaciones condujeron hasta una vivienda en el barrio Eduardo Santos. Una comisión policial capturó a las sospechosa y puso en marcha las pesquisas en la casa, en donde estaba la niña con sus dos hermanos.

En el marco de las inspecciones, los dos hijos mayores de la mujer confirmaron que quien aparece en los videos es su hermana menor y que ellos también fueron maltratados. En este punto fue que las autoridades descubrieron que la niña era hija de su victimaria.

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Durante la audiencia, la fiscal 122 de Cali presentó las pruebas contra la mujer. Además de acceso carnal violento a la menor, se investiga si el material encontrado era distribuido y vendido como pornografía infantil.

Durante 2025, se registraron 16.000 casos de delitos sexuales contra menores de 17 años, según Ariel Emilio Cortés, director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.