Robo de película: Ladrones se llevaron valiosas joyas de Napoleón y emperatriz Eugenia del museo Louvre en solo 10 minutos

El Museo del Louvre permanecerá cerrado este domingo debido a un robo ocurrido en horas de la mañana, según informó la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati.

A través de un mensaje publicado en X (Twitter), Dati aseguró que no hubo heridos y que se encontraba en el lugar junto al personal del museo y la policía para atender la situación.

Según la información obtenida por el medio Le Parisien, tres delincuentes lograron robar nueve piezas de la valiosa colección de joyas de Napoleón III y la emperatriz Eugenia. Entre los objetos robados se encuentran un collar, un broche y una tiara.

Una de las piezas robadas fue encontrada posteriormente en los alrededores del museo. Según Le Parisien, se trataba de la corona de la emperatriz Eugenia, la cual, lamentablemente, había sufrido daños. La tiara, que es característica de las coronas imperiales, está adornada con 1354 diamantes y 56 esmeraldas, según la descripción oficial del Louvre.

Las primeras investigaciones señalan que el robo ocurrió entre las 9:30 y las 9:40 h. Los delincuentes llegaron en una motocicleta y utilizaron un montacargas equipado con amoladoras angulares para acceder a la Galería Apollo, una de las salas más emblemáticas del museo.

Además, esta galería alberga algunas de las colecciones más preciadas del Louvre, incluido el diamante «Regente», el más grande de la colección, con un peso superior a los 140 quilates. Afortunadamente, este diamante no fue parte del botín de los antisociales.

La fiscalía de París inició una investigación formal y solicitó la intervención de la Brigada de Represión del Bandidaje (BRB). En una entrevista con France Inter, el ministro del Interior y exjefe de la policía parisina, Laurent Núñez, aseguró que el equipo de investigación había realizado un «reconocimiento claro» en la escena del crimen.

