Revelaron la razón por la que un militar colombiano fue detenido por la GNB en la frontera

Un militar colombiano, llamado Miguel Ángel Acosta Romero, fue retenido este fin de semana en la frontera con Venezuela, generando una gran tensión durante varias horas. Este lunes trascendieron detalles sobre el incidente.

Medios colombianos apuntaron que Acosta fue retenido en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Tras llegar al paso fronterizo accidentalmente, fue interceptado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

De acuerdo al medio El Tiempo, Acosta, que estaba de civil y haciendo turismo, circulaba en una camioneta junto a su esposa y sus hijos. Apenas minutos después de almorzar en el anillo vial de Cúcuta, el sistema de navegación GPS lo llevó hacia el puente.

La GNB solicitó la verificación de identidad, datos de desplazamiento y revisión del vehículo. Cerca del mediodía, Acosta informó a las autoridades colombianas que se encontraba retenido por funcionarios venezolanos.

RETENCIÓN DE ACOSTA

Aparentemente, no había ninguna irregularidad con la documentación de Acosta, pero este portaba un arma de uso personal, registrada en Colombia. En tal sentido, las autoridades venezolanas activaron protocolos internos y retuvieron al militar.

Cabe destacar que el arma de fuego contaba con todos los documentos, pero su presencia requería varias verificaciones adicionales. Mientras tanto, Acosta se mantuvo retenido por varias horas en el comando fronterizo de la GNB.

La GNB y la Brigada Contra el Narcotráfico en Colombia mantuvieron contacto durante la tarde y fuentes militares confirmaron que no fue necesaria la intervención diplomática. Finalmente, liberaron a Acosta durante la noche del mismo sábado.

Unas 24 horas después del incidente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que Acosta pasó «por error» la frontera. «Ha sido devuelto a nuestro país», se limitó a agregar.