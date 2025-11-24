Mundo

Rescatan a 17 menores de edad en poder de una secta ultraortodoxa en Colombia

Al menos 17 menores de edad de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, que estaban en poder de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor, fueron rescatados en Yarumal, en el noroeste de Colombia, informó este domingo Migración Colombia. 
El operativo fue realizado por el grupo antisecuestro del Ejército en un hotel de Yarumal / Cortesía: EFE

El operativo lo realizó el grupo antisecuestro del Ejército en un hotel de Yarumal. Gracias al mismo se pudo verificar la «situación migratoria de 26 personas, entre ellas 17 menores, cinco de ellos con circular amarilla vigente de Interpol». 

Esa circular se emite para alertar la desaparición de personas. Principalmente menores de edad y posibles víctimas de delitos como trata de personas y secuestro, explicó la autoridad migratoria de Colombia en un comunicado. 

Las familias, siete en total, supuestamente ingresaron a Colombia el pasado 22 y 23 de octubre procedentes de Nueva York, Estados Unidos 

Migración Colombia recordó que existen alertas de agencias homólogas contra miembros de esta secta por «presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluidas condenas a algunos líderes por secuestro y explotación sexual infantil». 

Asimismo, hay indicios de que «podrían intentar establecer una nueva colonia en Colombia para continuar con los crímenes atribuidos a esta comunidad religiosa». 

«La prioridad es garantizar la protección de los menores de edad». Así lo dijo la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, citada en un comunicado de su despacho. 

Igualmente, dijo que Migración Colombia, el Gaula Militar del Ejército, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fiscalía trabajan conjuntamente para «esclarecer plenamente la situación de los menores involucrados, verificar que no hayan sido víctimas de abuso y descartar cualquier indicio relacionado con trata de personas». 

Agencia EFE

