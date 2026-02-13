Refinería de India fue autorizada por Estados Unidos para comprar petróleo venezolano

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una licencia general para la refinería india Reliance Industries Ltd, lo que autoriza la compra de petróleo venezolano sin violar las sanciones establecidas por la Casa Blanca.

Dos fuentes conocedoras del asunto confirmaron a la agencia de noticias Reuters sobre la emisión de la licencia. Se trata de unas primeras medidas tomadas por la Casa Blanca para promover la inversión en el sector de hidrocarburos de Venezuela.

La filtración indica que la refinería compró a principios de febrero dos millones de barriles de petróleo venezolano al comerciante Vitol. Se trata de una empresa que tiene licencias de Estados Unidos para comercializar o vender el crudo de Venezuela.

Sin embargo, ahora la refinería podrá ir un paso más allá y adquirir directamente el petróleo desde Venezuela. Así pués, Reliance podrá reemplazar el crudo ruso de manera rentable, puesto que el producto venezolano se ha vendido con un «descuento».

PETRÓLEO VENEZOLANO, UNA OPCIÓN PARA INDIA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó hace pocos días el arancel de 25% sobre India. A cambio, el subcontinente compraría más petróleo estadounidense y, potencialmente, de Venezuela.

Filtraciones indican que varias refinerías indias evitaron las compras de petróleo ruso para las entregas de abril. Fuentes de refinación afirmaron que se espera que esas empresas se mantengan alejadas de las transacciones con Rusia por un tiempo.

Reliance Industries era un comprador habitual de petróleo venezolano, pero suspendió las compras a principios de 2025 por las sanciones de Estados Unidos. Con esta licencia, podría restablecer estas relaciones comerciales.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó esta semana Caracas y confirmó que la Casa Blanca busca promover inversiones petroleras en Venezuela para incrementar la producción de hidrocarburos.