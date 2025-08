¿Quién mató a Diego? Identificaron al joven que estaba enterrado en la casa de Gustavo Cerati, murió en 1984

Las autoridades argentinas identificaron el cuerpo que estaba enterrado en una casa en la que vivió el mítico cantante Gustavo Cerati. Se trata de un adolescente de 16 años, llamado Diego Benigno, que estaba desaparecido desde 1984.

El caso se remonta hasta el pasado 30 de mayo, cuando fueron encontrados unos 150 huesos humanos en una casa demolida en el barrio de Coghlan, en Buenos Aires. Dos meses después, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) presentó un informe.

Tal como determinaron los forenses a finales de junio, los huesos pertenecieron a un joven entre 15 y 19 años. Finalmente, aclararon que se trataba de Diego, reabriendo un caso de desaparición con más de cuatro décadas de antiguedad.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61 abrió la causa como «averiguación de delito». En tal sentido, pusieron en marcha una investigación para determinar las circunstancias en las que murió Diego y cómo su cuerpo terminó bajo el jardín de la casa.

¿QUÉ PASÓ CON DIEGO?

De acuerdo a medios argentinos, Diego desapareció el 26 de julio de 1984 y fue visto por última vez a pocas cuadras de la vivienda. El informe policial indica que el adolescente llevaba puesto el uniforme de su colegio.

Cuando Diego no regresó a su casa, sus padres fueron a una comisaría, pero la policía no les tomó la denuncia porque consideraron que se había escapado con una joven. Con el paso de los días, abrieron una causa, pero no hubo avances del caso.

Después de 40 años desaparecido, las autoridades encontraron los restos de Diego. También había una suela de zapato talla 41, un corbatín azul de colegio, un llavero naranja con una llave y un reloj Casio de 1982.

Las investigaciones preliminares indicaron que Diego murió por un «puntazo mortal en su costilla derecha». Asimismo, la evaluación de los restos reveló que intentaron descuartizar el cadáver del adolescente.

Gustavo Cerati vivió en esta casa entre el 2001 y 2003, pocos años después de la primera separación de Soda Stereo. Por tanto, las autoridades descartaron que el cantante esté involucrado en el asesinato de Diego.

Los principales sospechosos del crimen son los dueños de la casa que está a un lado del jardín donde se encontró el cuerpo. Igualmente, los fiscales dejaron claro que el crimen está prescrito, puesto que transcurrieron más de 20 años.