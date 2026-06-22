«Pudieron hacer algo por ella»: El desgarrador testimonio del hermano de Yulixa Toloza tras su trágica muerte

Hendrik Bareño, hermano de Yulixa Toloza, reveló nuevos detalles sobre el caso que conmocionó a Colombia y Venezuela luego de las atrocidades ocurridas en una clínica clandestina de Bogotá.

Bareño comentó que ella no quiso estudiar y luego de que la familia se mudó a Colombia logró montar una peluquería. «Se volvió independiente y por muchos años se dedicó a eso. Ella era una cuota de alegría para nosotros», comentó en una entrevista con Luis Olavarrieta.

Con respecto al procedimiento estético, contó que su hermana se estaba preparando para un viaje en familia, donde celebrarían el cumpleaños número 60 de su hermano mayor. «Tengo entendido que varias amigas de ella se hicieron esta cirugía, por lo que ella se animó a hacérsela».

No obstante, destacó que una de sus amigas le dijo que no se lo hiciera porque había tenido graves complicaciones de salud, pero ella terminó convencida gracias a las recomendaciones de sus otras conocidas.

«Imagínate no usaban sedantes, usaban una droga que es como para dormir caballos y bestias», comentó.

«En la búsqueda de Yulixa se encontraron 10 cuerpos de mujeres que llevaban mucho tiempo desaparecidas. Para nosotros fue un milagro que en ocho o 10 días la lograron encontrar», dijo entre lágrimas.

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PUDIERON SALVARLA

Asimismo, reiteró que quiere justicia y que todos paguen por lo que hicieron, ya que estas personas «pudieron hacer algo» para salvar a su hermana.

«La principal pregunta es por qué no la socorrieron a ella. Ellos pudieron llevarla a una clínica, que era lo correcto. Pudieron haber hecho muchas cosas como equipo médico, pero de pronto ya habían pasado por eso, quien sabe si ya habían botado a otros cuerpos. Ellos tuvieron la oportunidad de salvarla, pero obraron mal», asentó.

«Fue muy fácil decir botémosla en vez de llevarla a un centro médico porque pensaron que era una persona que vivía sola, pero no sabían que sí tenía mucha familia y amigos», comentó.

Recordó que cuando las autoridades entraron el sitio estaba solo. «Estaba limpio, se habían llevados los discos duros, las cámaras, no sabemos en qué momento sacaron esas cosas y eso nos causó angustia. Cuando se revisaron las cámaras de los vecinos y se encontró que Yulixa salió a las 7:00 p.m. la sacaron como arrastrada y la montaron en un carro. Teníamos esperanza que la dejaran en un centro médico pero la botaron en un pueblo a dos o tres horas de Bogotá».

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Por su parte, el periodista Miguel Villavicencio ofreció nuevos detalles con respecto a Eduardo David Ramos, uno de los detenidos. «Era el médico venezolano que estuvo en la cirugía estética. En este sentido, señaló que está inscrito en el Colegio de Médicos como cirujano. Sin embargo, no contaba con la licencia correspondiente para operar en otro país».

Asimismo, reveló que el anestesiólogo cubano, quien sigue prófugo de la justicia, habría sido el que bajo amenazas instó a todos a desasearse del cuerpo, incluso desde antes de que la víctima muriera.