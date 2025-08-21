Mundo

Publicaban fotos íntimas de sus exparejas en un grupo de Facebook, esta fue la dura medida de la red social

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Facebook, una de las redes sociales más usadas del mundo, cerró este miércoles a un grupo con miles de miembros y en donde varios hombres publicaron fotos íntimas de sus exparejas, reabriendo el debate sobre los riesgos del Internet.

Tabla de Contenido

El caso salió a la luz cuando la escritora Carolina Capria, de la organización No Justice, No Peace, hizo una publicación en su Instagram. La activista precisó que el grupo de Facebook contaba con 32.000 usuarios activos.

Leer Más

Colombia anuncia nuevo proceso de regularización para migrantes venezolanos
Extienden por dos años más la misión de la ONU que investiga presuntas violaciones de DDHH en Venezuela
El escalofriante relato de una niña y la manera como sobrevivió al tiroteo en una escuela de Serbia

«Algunos de sus miembros intercambian fotos íntimas de sus propias mujeres para comentar su aspecto y dar voz a sus fantasías sexuales. Mujeres que a menudo no saben que son fotografiadas para ser sometidas a una violación virtual», indicó Capria.

Aparentemente, centenares de hombres publicaban fotografías íntimas de sus exparejas o hasta de sus propias esposas. La mayoría de las imágenes fueron tomadas sin su consentimiento y algunas fueron generadas con inteligencia artificial.

La denuncia de la activista se viralizó en redes sociales y numerosos internautas denunciaron al grupo en Facebook. El escándalo llegó a un punto en que asociaciones y hasta partidos políticos se pronunciaron.

FACEBOOK SE PRONUNCIÓ

Medios especializados apuntaron que el grupo desapareció de Facebook este miércoles. Aunque algunos internautas celebraron la medida, otros afirmaron que la plataforma hizo caso omiso a las denuncias al respecto.

Ante la talla del escándalo, un portavoz de Meta defendió las normativas de Facebook. En ese sentido, aseguró que, apenas supieron del grupo, este fue cerrado porque no respetaba las reglas sobre explotación sexual.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL ESPELUZNANTE Y LENTO ENVENENAMIENTO DE UN HOMBRE QUE COMPRÓ ARAÑAS POR INTERNET

«No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si conocemos contenidos que incitan a la violación podemos deshabilitar los grupos y las cuentas que publican y compartir sus datos con las fuerzas del orden», apuntó.

De acuerdo a medios italianos, la policía recibió denuncias de varias mujeres que encontraron sus imágenes en este grupo de Facebook. Se desconoce si hay una investigación formal al respecto.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO: Maduro pidió la «unión» de América Latina ante «amenazas» de EEUU
Venezuela
Una escena caótica se desató en el Aeropuerto Internacional de Orlando, en Florida (EEUU) cuando una pasajera, frustrada por no lograr abordar tres vuelos consecutivos en lista de espera, protagonizó un violento altercado contra un agente de puerta de Southwest Airlines. 
VIRAL: La furiosa reacción de una pasajera contra un empleado de aerolínea en EEUU tras perder tres vuelos consecutivos
EEUU
Una reciente investigación encendió las alarmas entre millones de familias estadounidenses que dependen de pozos privados para abastecerse de agua, cuya fuente también es consumida por sus perros. 
La amenaza que escode el agua de pozos privados en casas de EEUU, las principales «víctimas» son los perros
EEUU