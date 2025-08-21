Publicaban fotos íntimas de sus exparejas en un grupo de Facebook, esta fue la dura medida de la red social

Facebook, una de las redes sociales más usadas del mundo, cerró este miércoles a un grupo con miles de miembros y en donde varios hombres publicaron fotos íntimas de sus exparejas, reabriendo el debate sobre los riesgos del Internet.

El caso salió a la luz cuando la escritora Carolina Capria, de la organización No Justice, No Peace, hizo una publicación en su Instagram. La activista precisó que el grupo de Facebook contaba con 32.000 usuarios activos.

«Algunos de sus miembros intercambian fotos íntimas de sus propias mujeres para comentar su aspecto y dar voz a sus fantasías sexuales. Mujeres que a menudo no saben que son fotografiadas para ser sometidas a una violación virtual», indicó Capria.

Aparentemente, centenares de hombres publicaban fotografías íntimas de sus exparejas o hasta de sus propias esposas. La mayoría de las imágenes fueron tomadas sin su consentimiento y algunas fueron generadas con inteligencia artificial.

La denuncia de la activista se viralizó en redes sociales y numerosos internautas denunciaron al grupo en Facebook. El escándalo llegó a un punto en que asociaciones y hasta partidos políticos se pronunciaron.

FACEBOOK SE PRONUNCIÓ

Medios especializados apuntaron que el grupo desapareció de Facebook este miércoles. Aunque algunos internautas celebraron la medida, otros afirmaron que la plataforma hizo caso omiso a las denuncias al respecto.

Ante la talla del escándalo, un portavoz de Meta defendió las normativas de Facebook. En ese sentido, aseguró que, apenas supieron del grupo, este fue cerrado porque no respetaba las reglas sobre explotación sexual.

«No permitimos contenidos que promocionen la violencia, los abusos o la explotación sexual. Si conocemos contenidos que incitan a la violación podemos deshabilitar los grupos y las cuentas que publican y compartir sus datos con las fuerzas del orden», apuntó.

De acuerdo a medios italianos, la policía recibió denuncias de varias mujeres que encontraron sus imágenes en este grupo de Facebook. Se desconoce si hay una investigación formal al respecto.