Protesta de jóvenes en Barcelona deriva en destrozos y choques con la policía, hay más de 100 detenidos

(EFE).- Una concentración de decenas de jóvenes convocada por redes sociales en el centro de Barcelona (noreste de España) derivó en saqueos de comercios, quema de contenedores, daños al mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra, a los que han lanzado piedras y objetos contundentes.

La protesta, que ha circulado por redes animada por el lema «Institut Indignats» -traducción del movimiento «Lyceés Indignés», que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia-, ha reunido en la plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro.

BREAKING: Young second-generation migrants from North Africa are looting stores in Barcelona tonight https://t.co/3gmzHjqHNd — Visegrád 24 (@visegrad24) October 24, 2026

Según fuentes de la policía catalana, los concentrados han empezado a provocar daños materiales en el mobiliario urbano y disturbios callejeros, lo que ha obligado a los antidisturbios a desplegarse e intervenir para atajar los incidentes.

A raíz de la intervención policial, los manifestantes se han dispersado en grupos por los alrededores de la plaza Cataluña, perseguidos por los agentes antidisturbios, que han cargado contra algunos de ellos.

Todo ello, entre una gran afluencia de ciudadanos y turistas que se encontraban en el centro de la ciudad esta tarde de sábado y a metros de la acampada por el derecho a una vivienda que desde hace semanas está instalada en la plaza Cataluña de Barcelona.

Que bien en Barcelona ahora mismo Plaza Cataluña… https://t.co/J1vvmcTdgL — Marc Cano (@MarcCano98) October 24, 2026

MÁS DE 100 DETENIDOS

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un más de un centenar de personas, una cuarta parte de ellos menores de edad, por su presunta relación con los disturbios.

En declaraciones a los medios, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha informado de la detenciones en los alborotos que, ha destacado, han sido provocados por grupos «no organizados» que no defendían «ningún derecho» y han vandalizado y saqueado 14 comercios del centro de la ciudad. EFE