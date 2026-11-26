El líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, anunció este jueves que tiene previsto regresar pronto a Venezuela y adelantó en qué fecha podría ser.

«Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en otros países. La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer», dijo González en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales .

«Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa», indicó.

Asimismo dio un indicio de cuándo tiene previsto regresar al país. «Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar?».

Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en otros países. La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer. Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa. Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes. — Edmundo González (@EdmundoGU) November 26, 2026

La Peregrinación de la Esperanza («Esperanza de la Celeste y Principal Patrona de Venezuela») se celebrará el sábado, 5 de diciembre, en Guanare, estado Portuguesa, en el marco del Año Jubilar Coromotano.

«Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes», añadió González.

Cabe destacar que este miércoles, María Corina Machado anunció que estaría en las celebraciones por la Virgen de Coromoto.

«Hoy voy a extender la invitación que han hecho sacerdotes, religiosos, grupos de laicos, jóvenes, a toda la sociedad venezolana para encontrarnos el 5 de diciembre en Guanare, en el templo de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela en su año jubilar, y vamos a ir cada uno con el corazón y brazos abiertos para darle gracias a Dios por ser venezolanos y por estar aquí hoy», dijo.