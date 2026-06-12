Presos políticos, retrasos en las liberaciones y más: Clippve expuso crisis de DDHH venezolana en Bruselas

Representantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) acudieron a Bruselas, Bélgica, para denunciar que en Venezuela aún hay más de 500 presos políticos.

Su mensaje fue transmitido durante las reuniones que sostuvieron con representantes de la dirección de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Así como la dirección general de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, el Dex Venezuela del Servicio Europeo de Acción Exterior. Al igual que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo.

«Estos encuentros nos permitieron presentar la realidad que siguen enfrentando más de 500 presos políticos que permanecen injustamente detenidos en Venezuela y las cientos de familias que, tras más de 150 días de vigilia frente a Rodeo I y El Helicoide, continúan esperando respuestas que no llegan», indicó el organismo en sus redes sociales.

«Compartimos testimonios y casos de aislamiento prolongado, incomunicación, desaparición forzada, negación de atención médica, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. También alertamos sobre la situación de familiares que han resistido durante meses frente a centros de reclusión, soportando incertidumbre, revictimización y promesas incumplidas», añadió.

Asimismo, sus representantes tuvieron oportunidad de intercambiar perspectivas con reconocidos defensores de derechos humanos de distintas regiones del mundo y llevar directamente la voz de las víctimas venezolanas a «espacios donde se toman decisiones que pueden contribuir a la protección de los derechos humanos».

INCIDENCIA INTERNACIONAL | En CLIPPVE culminamos una primera misión de incidencia en Bruselas, Bélgica Durante la jornada sostuvimos reuniones con representantes del Parlamento Europeo –su Dirección de DDHH y su división para América Latina–, la Comisión Europea –su Dirección… pic.twitter.com/35PeyRER8t — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 11, 2026

En esta línea, el Clippve expresó su preocupación por un proceso de liberaciones y amnistía «marcado por retrasos, exclusiones, falta de transparencia y nuevas detenciones, mientras cientos de personas continúan privadas de libertad por motivos políticos».

«Esta misión marca el inicio de un esfuerzo sostenido de incidencia en Europa. Seguiremos trabajando para que las historias, nombres y rostros de quienes permanecen injustamente encarcelados no sean olvidados», señaló la ONG

«Porque detrás de cada preso político hay una familia. Agradecemos la disposición y el tiempo brindado por quienes nos recibieron y escucharon durante esta agenda de trabajo», concluyó.