Presidente de Chile dice que «salida de Maduro» les va a «permitir restablecer relaciones» y así le respondió Yván Gil

El presidente de Chile, José Antonio Kast, señaló que la salida de Nicolás Maduro de Venezuela permitirá «restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables» con el país.

«La salida de Maduro, que actualmente está siendo procesado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables con un país que estaba cerrado a la posibilidad de recibir de vuelta a sus propios compatriotas», expresó el mandatario chileno desde Argentina.

#6Abr | El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo este lunes en Buenos Aires que su Gobierno va a «ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas» y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se vayan del… pic.twitter.com/rPIdEKplrp — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 6, 2026

LA RESPUESTA DEL CANCILLER VENEZOLANO

Sin embargo, el canciller venezolano, Yván Gil, se pronunció sobre las declaraciones de Kast.

«Resulta extraño que José Antonio Kast hable de ‘restablecer relaciones’ mientras convierte cada declaración en un ataque contra Venezuela y contra los venezolanos», acotó.

En ese sentido, sostuvo que «así es imposible hablar en serio de relaciones consulares o diplomáticas».

«No se puede pedir diálogo mientras se siembra desprecio, ni hablar de respeto mientras se agrede. Al final, más que política exterior, el Presidente Kast le habla a un público extremista, con mucho ruido, mucha pose y muy poca seriedad», comentó.